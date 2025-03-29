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民眾黨北區防災士據點成立 黃國昌：全國會愈來愈多據點

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
今天台灣民眾黨北區民眾防災士據點成立揭牌典禮，黨主席黃國昌強調北市是第一個據點，未來會在全國各地成立愈來愈多的據點。記者林佳彣／攝影
今天台灣民眾黨北區民眾防災士據點成立揭牌典禮，黨主席黃國昌強調北市是第一個據點，未來會在全國各地成立愈來愈多的據點。記者林佳彣／攝影

台灣民眾黨2024年12月10日成立防災士中隊，今天則是北區民眾防災士據點成立揭牌典禮，黨主席黃國昌、立委黃珊珊、北市議員張志豪與陳宥丞團隊、多名防災士到場見證。黃國昌說，北市是第一個據點，未來會在全國各地成立愈來愈多的據點。

黃國昌表示，台灣民眾黨推動防災士、成立防災士的據點，恐怕遠遠早於賴清德總統「全社會防衛韌性」。柯文哲於台北市長任內，就非常努力推廣防災士的概念，強化台灣民防可說是所有地方政府跑得最前面，甚至相關整備工作比中央政府還齊全。

他直言，誰先誰後並不重要，重要的是防災士的觀念，不僅僅要落實，更要展現在具體行動中，讓更多市民因為防災士的成立，能夠得到實際的助益，這應該是絕大多數台灣人民都樂見。民眾黨在北市成立防災士據點，只是第一個據點，未來會在全國各地成立愈來愈多的據點，歡迎所有對於防災士工作有興趣有熱血的公民一起參與。

台灣民眾黨 黃國昌

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