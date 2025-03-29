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金融犯免監控裁定挨批後才上網 黃國昌：違法亂紀現形
「鮑魚聞人」鍾文智犯證券交易法、洗錢罪，刑期累計30年5月定讞，最高法院宣判後卻失聯。民眾黨立委黃國昌日前在司法及法制委員會批評司法院，免電子監控裁定書不敢放上網。黃國昌今表示，昨晚司法院悄悄地將裁定上網，「終於讓臭不可聞的違法亂紀，徹底現形！」
「縱放綠色權貴，民進黨竟敢如此違法。」黃國昌表示，他上周三在司法及法制委員會，針對高院法官同意金融重犯鍾文智「增加保證金就不用不用電子監控」的裁定，為何沒有公開上網提出質疑，並要求司法院三天內應依規定公開，昨晚司法院悄悄地將裁定上網，終於讓臭不可聞的違法亂紀，徹底現形。
黃國昌說，令人萬萬沒想到，去年10月14日高院法官「命鍾文智2000萬加保就無庸延長其科技設備監控之期間」，是偷偷摸摸違法硬幹，根本沒有依法作出裁定，直到被他公開質疑後，才匆忙在「昨天」補做書面裁定，違法亂紀的程度，簡直讓人匪夷所思。
黃國昌要求司法院代理院長謝銘洋公開面對，質疑我國的司法何時違法亂紀到這種程度，竟為了要縱放綠營權貴，由於民進黨立委為其修法脫罪不成，就改由司法院承接起重責大任，「反正就是要讓判刑30年確定的鍾文智不用坐牢？」這件天大醜聞水深的程度讓人不敢置信，請司法院出來面對。
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