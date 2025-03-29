盼51勞動節送大禮 藍拚修法還5天假

國民黨推動「紀念日及節日實施條例」立法，力拚在5月1日歸還5天假。國民黨立法院內政委員會召委牛煦庭受訪表示，是否能在五一勞動節三讀，藍營內部已取得共識，關鍵在於民進黨態度，若31日委員會審查時朝野無共識的話，將面臨一個月的協商冷凍期，時程上就來不及，但無論如何，本會期一定會完成三讀；民眾黨立院黨團也表態支持。

國民黨本會期推動還假於民，幾乎近半國民黨立委提出相關修法版本，為加速立法程序，牛煦庭先進行黨內溝通，內部已整合5天放假日，包括9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假，並提出修正動議版本，已獲全體國民黨立委簽名。

內委會31日將繼續審查草案，藍營甲級動員，力拚在當天將草案送出委員會。牛煦庭表示，委員會3月才開會，總是要把答詢、大體討論等程序走完，他已用最快的速度排案，大概也要3月底才有機會完成，所以是否能趕在5月1日之前送所有勞工一份大禮，有兩關鍵，一是31日委員會的討論是否順利，如果無法達成共識的話，就得交付黨團協商，有一個月的協商冷凍期，自然就趕不及5月1日之前完成三讀。

牛煦庭指出，另外一關鍵為，他們希望完成立法後公布即施行，而非等到明年才上路，如果這兩關都可以順利的話，今年五一勞動節全國放假就可以馬上落袋，下半年的3天以及明年的小年夜也都可以順利落袋，所以其中最重要的關鍵在於31日審查時，民進黨立委會不會頑強抵抗，若朝野有共識就不用這一個月的協商冷凍期。

牛煦庭說，委員會多花一點時間討論完全沒有問題，國民黨也會用最開放的心態，呈現不同的觀念，這本來就是中華民國鼓勵多元文化的一種具體展現，但如果民進黨只是想要拖延，企圖影響到放假，那就是另外一回事了，他們會用強勢手段將法案送出委員會，所以就算31日沒有共識，他也會盡可能冷凍期過後，盡速讓法案三讀。

至於是否擔心民進黨立院黨團不斷杯葛院會，拖延施政總質詢時間，進而影響到法案三讀時間？牛煦庭說，國民黨的民生法案不只還假於民，也有還錢於民，進入到三讀階段時，若院會仍癱瘓的話，他們的處理方式就會跟現在完全不一樣，因為他們要確保好的法案能過關，這是國民黨這會期的核心戰略目標。

民眾黨團副總召張啓楷表示，民眾黨主張還假於民，主要是民進黨過去砍了勞工7天假，這些假本就應該要還給全民；而民眾黨團的重點是讓「紀念日及節日實施條例」中的5月1日勞動節，9月28日教師節應全國放假，向辛苦的全民、勞工及教師表達最高的敬意。至於國民黨要拚出委，趕上勞動節前，民眾黨團也會支持。