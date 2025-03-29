藍籲合作5月1日起歸還5天假 綠：許多分歧待充分討論

國民黨推動「紀念日及節日實施條例」立法，要在31日力拚出委員會，更喊話民進黨攜手合作，趕在5月1日三讀法案歸還5天假。不過人事行政總處及內政部則憂若將其法條化，恐會影響彈性調整空間。民進黨立委、內政委員會召委張宏陸也說，仍有許多分歧待「充分」討論。

人事行政總處26日曾在內政委員會表示，目前是依據內政部訂定紀念日辦法全國一制性放假日，在不變更全國總放假數情況下，會去規畫次年度政府辦公日曆表；除特殊情形外，通常是以當周或是次一周的周六補班為原則。

人事行政總處也說，若該條例法條化，的確會比較沒有彈性調整空間，像是112年時就曾經補班高達6次，引發社會輿論，因此還是會希望維持現有授權機制，以各領域目的事業主管機關分別處理，「若將補班等機制都入法，恐會沒有彈性空間，將會對工商業界有影響。」

內政部表示，若提升為法律，放假規定將難調整，目前委員提案版本中，放假天數從最少12天至最多20天不等，若要每年維持115天左右放假，希望還是用行政命令處理較有彈性，否則未來勞動部、人事行政機關的實務操作恐有困難。雖然朝野目前對國假逢例假日應予補假，以及授權主管機關移調補班日有共識，但對於哪些日子該放假等條文還是有爭議待討論。

國民黨力拚下周一出委，張宏陸表示，朝野對於紀念日與假日的定義，及如何放假仍有紛歧，為了議事和諧，並充分討論，得繼續討論。

張宏陸舉例，國民黨認為小年夜應該放假，但從蘇貞昌擔任行政院長以來，小年夜彈性放假已行之有年，更應該放的反而是「大年初四」，這樣才能有效紓緩返鄉人潮；另國民黨認為解嚴日應為紀念日，「但戒嚴難道就不用嗎？」這些歧異仍有待充分討論溝通。

張宏陸認為，不管最後討論結果為何，重點都會建立在縮減工時及彰顯放假意涵的基礎上。