「請讓柯P看醫生」 黃國昌批政府「沒人性」向北所下最後通牒

民眾黨前主席柯文哲傳出有血尿、嘔吐等症狀，柯妻陳佩琪昨發文提及會陪伴他到他生命最後一刻。民眾黨主席黃國昌今說，早上已請柯文哲的辯護人聯絡台北看守所，要求要求回覆要不要讓柯戒護就醫，若仍以傲慢態度拒絕，他今會有相對應的行動。

黃國昌今出席「北區民眾防災士據點成立揭牌典禮」，他表示，相信大部分善良的台灣人民都可以理解陳佩琪的傷心及擔憂。他昨天看到陳的發文時，非常非常的難過、擔心，所以貼文出來第一時間，他請他的太太到陳佩琪的家，昨天晚上有跟陳在一起，「我希望大家多給她溫暖。」

他直言，現在最希望的事情，請民進黨政府、賴清德總統、法務部跟台北看守所有一點基本的人性，「請你們有一點基本的人性」，現在柯文哲健康狀況，台大醫學院名譽教授都已經公開呼籲，結果台北看守所還是以非常傲慢的態度，不讓他就醫。

黃國昌直言，完全沒辦法接受，因為這已經不僅僅是不遵守法治的政府，是連基本的人性都沒有的政府。

他說，今天早上要求柯文哲的辯護人立即請台北看守所回覆，清楚地告訴大家，到底要不要讓柯文哲戒護就醫，要不要讓柯文哲戒護就醫，如果台北看守所還是用相同傲慢的態度拒絕，他今天會有相對應的行動。

至於支持者憂柯文哲身體不適恐與乙二醇有關，黃國昌說，任何可能性，都不做預設的立場，「我們相信科學、相信醫療的專業」。當這麼多的醫師都已經出來呼籲，現在不僅僅是我們，還有非常多看不下去的台灣人，大家共同最卑微的要求是，「請讓柯P看醫生。」

黃國昌強調，如果賴清德政府冷血到連這件事情都不肯答應，他說過，他正在靜待台北看守所的回應，如果台北看守所選擇繼續冷血下去，用不人道的方式在對待柯文哲，他會有相應的行動。