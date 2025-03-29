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賴總統赴忠烈祠春祭 開口唱國歌「吾黨所宗」也沒跳過

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天主持「中華民國114年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」。圖／擷取自直播畫面
賴清德總統今天主持「中華民國114年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」。圖／擷取自直播畫面

賴清德總統今天主持「中華民國114年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（監察院由副院長李鴻鈞代表）等陪祭。「奏國歌」時，賴總統全程微開口唱國歌，「吾黨所宗」也沒跳過。

中華民國114年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，賴總統、蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞等都參與致祭典禮。

賴總統抵達致祭典禮會場後，向五院院長等人點頭致意，與韓國瑜沒有互動。隨後，司儀宣布祭典開始，擊鼓、鳴鐘，主祭、陪祭、與祭人員依序就位，樂隊奏國歌，接著賴總統獻花。在禮官恭讀祭文後，賴總統率同陪祭人員行三鞠躬禮後，完成致祭典禮。賴總統、韓國瑜離場前均向遺族代表握手致敬。

國歌 韓國瑜

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