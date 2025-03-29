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疑綠假借西方智庫煽動對陸仇恨 洪秀柱：側翼的錢哪來？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片

國民黨前主席洪秀柱今日表示，她注意到民進黨似乎用「出口轉內銷」的方式，借西方國家智庫名義，屢以聳動且無根據的研究報告和報導，試圖引發台灣社會對大陸的仇恨與恐慌，她請立委查清楚側翼的錢哪來的，更要弄清楚是那個單位下的命令。

洪秀柱說，今日，值此329青年節之際，共同緬懷黃花崗七十二烈士的英勇事蹟。1911年4月27日，這些青年志士為了推翻專制、建立共和，毅然決然地投身革命，最終以生命譜寫了壯烈的篇章。他們的犧牲，喚醒了民族意識，推動了歷史的進程，值得永遠銘記。

洪秀柱表示，去年4月27日，她有幸前往廣州黃花崗七十二烈士墓園，親自向烈士們獻花致敬。站在他們的墓前，她深刻感受到他們為國捐軀的堅定信念，也反思自己在推動兩岸和平方面的努力是否足夠。這分感觸，激勵她更加堅定地推動兩岸青年交流，期盼透過和平的方式，實現她們與國父孫中山先生民族復興的共同願景。

洪秀柱提到，近期，有報導指稱她所創立的「中華青雁和平教育基金會」以推動兩岸青年交流，配合大陸進行所謂的「統戰」活動，甚感可笑。事實上，初衷始終是促進兩岸青年之間的理解與友誼，目的就是為了兩岸未來的和平。因為兩岸的未來在青年，而戰爭沒有贏家，唯有透過交流與對話，才能避免衝突，維護和平。因此兩岸的未來寄託在年輕一代身上，推動兩岸和平的基礎正是青年之間的深入交流與相互理解。

洪秀柱指出，她注意到，民進黨似以「出口轉內銷」的方式，假借西方國家智庫名義，屢屢以聳動且無根據的研究報告和報導，試圖引發台灣社會對大陸的仇恨與恐慌。這些不負責任的行為，其背後動機令人質疑，似乎意圖挑起兩岸對立，破壞得來不易的和平穩定局面。

洪秀柱認為，就算真的是西方國家的不知名研究，更不能忘記百年前，西方帝國主義曾對中華民族犯下的種種罪行。「歷史的教訓告訴我們，唯有團結一致，才能抵禦外侮，以實現國父孫中山先生創建共和打造自由民主之中國的理想，需喚醒民眾與結合世界上以平等待我之民族，共同奮鬥。」

洪秀柱總結，在此，她呼籲全體台灣民眾，不要受到民進黨惡質宣傳花招以及外國惡勢力的影響，堅持對和平的追求。台灣與大陸同屬中華民族，應以愛好和平的姿態，向世界宣示團結與決心。針對虛偽假劣的宣傳，她請立委查清楚側翼的錢哪來的，更要弄清楚是那個單位下的命令。「讓我們攜手努力，為兩岸的和平與繁榮，莫忘先烈共同奮鬥。」

側翼 民進黨 洪秀柱

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