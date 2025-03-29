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指川普不是非常在乎台灣 美學者：恐以利益為前提

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普的對台政策尚不明朗，有學者指出，台灣議題還沒有出現在川普政府的優先事項上，並認為，川普不是非常在乎台灣，對台政策恐以利益為前提，希望在兩岸之間謀利。

亞洲協會（Asia Society）28日舉辦線上論壇，討論新的川普政府是否會改變對台政策。

美國國際關係專家白潔曦（Jessica Chen Weiss）表示，川普政府的高層官員過去多表達挺台立場，但現在都在觀望川普的想法。

復旦大學台灣研究中心主任信強也認為，現階段還無法判斷川普的對台政策，尤其台灣問題還沒有出現在川普的優先事項上。

白潔曦表示，現在看來，川普延續其第一任的立場，仍將台灣視為對中政策的籌碼。

白潔曦認為，比起拜登政府，川普不是非常在乎台灣，也認為，美國已經從拜登政府對台灣民主價值的支持，轉變為川普能從台灣榨取什麼利益為前提，不管是台灣加碼投資美國，還是獻出像是台積電一樣的高科技公司。

白潔曦說，如果川普願意聽從其執政團隊的意見，那台灣會繼續被美國所保護；要是川普聽從自己的想法，那川普有可能與中國大陸達成某種協議。

信強也說，川普較少著墨於價值，更專注於利益和達成協議，認為川普可能透過交易的策略，企圖從台灣和中國大陸之間謀利。

信強並表示，川普在個性上的缺點可能帶來風險，包括川普具有非常高的不可預測性；信強說，你不知道川普明天會做什麼，甚至有可能一夜之間大幅改變想法；信強也認為，川普未必清楚自己政策的執行細節，甚至不知道政策執行的後果。

不過，信強表示，川普的優點是，他可能真的不想引發戰爭，認為川普恐怕不願用美國軍人的生命來捍衛台灣，這可能讓川普更有效管理台灣議題。

台灣議題 川普 拜登 美國

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