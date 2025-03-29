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美參議院外委會通過「台灣保證法」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國參議院外委會廿七日通過跨黨派「台灣保證實施法案」。 台美關係示意圖。本報資料照片
美國參議院外委會廿七日通過跨黨派「台灣保證實施法案」。 台美關係示意圖。本報資料照片

美國參議院外委會廿七日通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院至少每五年檢視及更新與台交往規範，並於限期內向國會報告已廢除的相關自我限制，以恢復國務院強有力的台灣戰略。

中央社報導，參議院外交委員會審議並通過由共和黨籍參議員柯寧及民主黨參議員昆斯提出的「台灣保證實施法案」。眾議院二○二三年高票通過同名法案，授權國務卿定期檢視對台交往準則，至少每二年向國會提出報告，內容列出廢除美台交往自我限制的機會與計畫。而柯寧及昆斯這次提出的版本在時程及做法上更為具體。

新版本要求修改二○二○年通過的「台灣保證法」，授權國務卿至少每五年對美台交往準則進行檢視，包括定期備忘錄「與台關係方針」及相關文件，並將新方針發布給行政機構各部門。

根據法案，國務院須於完成檢視後的九十天之內，向參眾院的外委會提交報告，列出國務卿在更新版交往準則中所解除的自我限制。

美國總統川普第一任期曾廢除美國自我施加的與台灣交往限制，派遣衛生部長訪台，成為一九七九年台美斷交以來訪台美國閣員中層級最高的一位。拜登上任後重新實施部分準則，過去四年訪台官員多以時任美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格為主。

如今曾提出數項挺台法案的魯比歐掌國務院，外界高度關注自我設限的去留。

提出這項法案的柯寧說，中國對印太區域穩定及對「我們的朋友和盟友」台灣的威脅，正在不斷演變，「我們的外交準則必須跟上這項變化」。柯寧說，這項法案將有助美國恢復國務院強有力的台灣戰略。

法案須在參院和眾院全體會議上通過，之後由總統簽署成法。跨黨派眾議員已於二月底提出對案，後續投票時程尚未公開。

國務院 柯寧 美國在台協會

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