財劃法修法北市挺立院版本 新北盼公平合理

財政部今年三月六日邀地方政府研商政院版財劃法修正版本，藍營指出財政部版本損北市利新北。新北財政局長陳榮貴表示，會議中財政部版本說明不清，看不出挖北市補新北的情形，新北未要求獨厚，只盼公平合理；北市財政局長胡曉嵐強調，北市僅支持立院財劃法版本。

北市財政局指出，三月六日會議是中央及各縣市政府討論，各表意見，當天已表達支持立院版本，可增加地方分配財源、落實地方自治、提升地方財政自主能力，地方期盼的建設得以實現；當天財政部並未提出完整修法版本及財務數據試算資料，之後也未邀縣市開會。

陳榮貴說，財政部會議中只提出公式及人口數、營業額、土地面積等權重分配，但各項權重的分配比例為何、總金額實質是多少？廿二縣市根本無法得知。他認為，財政部提修法版本應先提供法條、計算公式及預估各縣市可獲配金額等，再與各縣市討論。

國民黨立委賴士葆表示，若財政部版本只談水平分配，沒有垂直分配就是魚目混珠，也盼在水平分配上不要有過多政治考量

民眾黨立委張啓楷說，請行政院趕快把行政院版財劃法亮出來，看是否有把餅做大，還是意圖挑動不同縣市對立、分化地方？中央政府不該又想集錢又集權。