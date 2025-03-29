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冷眼集／賴政府其實對民意充滿恐懼？

聯合報／ 記者唐筱恬
立法院會日前將反廢死、反戒嚴兩公投案逕付二讀，民進黨團則認為當天會議違法，27日傍晚在議場前舉行記者會表達訴求，總召柯建銘（前右）還在議場門口貼上「封條」，控訴「違法會議、決議無效」。 圖／中央社
立法院會日前將反廢死、反戒嚴兩公投案逕付二讀，民進黨團則認為當天會議違法，27日傍晚在議場前舉行記者會表達訴求，總召柯建銘（前右）還在議場門口貼上「封條」，控訴「違法會議、決議無效」。 圖／中央社

國民黨立法院黨團在立法院提出反廢死、反戒嚴兩公投案，民進黨團在立法院百般阻擾，癱瘓了三次院會，中選會主委李進勇更指指點點質疑不符要件。民進黨曾以打破鳥籠公投為使命，如今卻反對公投，難道賴清德總統心中容不下直接民主？

公投法在民進黨前立委蔡同榮催生下於二○○三年問世，更在民進黨取得多數執政後一舉推翻鳥籠公投門檻，時任總統蔡英文更稱這是「人民作主的歷史時刻」。

國民黨團上周五院會，動用立院史上首次公投提案權，但民進黨團先是以新黨副秘書長游智彬大鬧立法院為由杯葛議事，昨天則拉起布條訴求「違法會議、表決無效」、「撤回空殼公投」，前前後後讓院會空轉了三天。

民進黨要求「撤回空殼公投」的訴求令人不解，當年民進黨以打破鳥籠公投為使命，如今卻不讓在野黨提出公投案交付人民作主，簡直立場前後不一、自相矛盾。

若民進黨認為國民黨公投主文是「空殼」、不符合公投要件而杯葛，又更為離譜。根據公投法中選會並無審查立院公投提案的權力，綠營不同意國民黨公投主文，大可宣傳人民出門投不同意票封殺公投案，何必直接在立法院沒收人民行使公投權的機會。

立院整整空轉了三次院會，卓榮泰施政總質詢被耽擱，後續民生法案、預算解凍案也紛紛被延誤。民進黨為了阻擋公投案、加溫大罷免，不惜「自己的閣揆自己杯葛」。民進黨找盡理由杯葛公投成案，難道是害怕直接民意的展現嗎？

中選會 公投 卓榮泰 廢死 李進勇 民進黨 立法院

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