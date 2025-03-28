接見英國駐台代表 賴總統：期待台英一起提升民主與經濟韌性

賴清德總統今天接見英國在台辦事處(BOT)代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jone）時表示，期待未來台灣和英國持續擴大各領域交流，一起提升民主和經濟韌性。包瓊郁則說，英國長久以來的對台政策都沒有改變，因為台灣與英國享有相同的價值與利益，也共同關注如何讓社會更安全繁榮。

賴總統致詞時表示，今天很高興能在總統府和包瓊郁見面交流，特別是她上個月才剛履新，就積極拜會政府各部門，他要代表台灣人民表達熱烈歡迎。

賴總統指出，台灣與英國是共享民主自由價值的夥伴。近年來，雙方關係不斷深化，期待在包瓊郁及政府努力下，台英能夠拓展更多對話與合作，讓雙邊關係更上一層樓。

賴總統認為，尤其面對威權主義擴張，英國不僅僅扮演團結歐洲的重要角色，也透過各種方式，展現對台灣的堅定支持。包括在「澳英部長級磋商」以及G7外長會議聯合聲明中，都強調對台海和平穩定的高度關注。

賴總統表示，除了英國政府多次公開支持台灣的國際參與，英國下議院更在去年11月通過友台動議，明確指出「聯大第2758號決議並未提及台灣」。這些作為展現出英國支持民主、和平信念，更進一步鞏固台英之間友誼，他要向英國政府和國會表達最深的感謝。

賴總統表示，現在英國是台灣在歐洲第四大貿易夥伴、第二大投資來源國，雙邊經貿往來密切，並且深具產業互補優勢。雙方在半導體、人工智慧、無人載具以及中低軌道衛星等領域，也都有很多合作潛力。

賴總統也期待，未來台灣和英國持續擴大各領域交流，一起提升民主和經濟韌性，也希望英國能繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓台英能與更多理念相近夥伴攜手合作，共同促進印太地區繁榮發展以及全球經濟安全。

包瓊郁致詞表示，自她上任以來，見證台英之間的強韌關係及持續發展的潛力。在貿易與投資方面，台灣的「五大信賴產業」與英國的產業戰略具有高度互補性，特別是在數位科技、先進製造，以及乾淨能源等領域。兩國政府也透過「提升貿易夥伴關係協議」及年度經貿對話，共同支持台灣與英國企業的發展。

包瓊郁代表說，為了支持台灣的「全社會防衛韌性」，英國也與台灣聯合舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）研習營，分享金融部門的經驗，並與台灣各地的市長及社區領袖進行意見交流。從金融韌性到數位韌性，英國的公私部門都有很多經驗可以與台灣分享及學習。