4月電價不漲 民眾黨：政府搶當好人成本台電扛

電價費率審議會今決議，因考量關稅變化與地緣政治風險，今年4月電價不調整，經濟部次長賴建信指出，將持續爭取立法院撥補台電1千億元。民眾黨表示，政府搶當好人，成本台電扛，政府的錯誤政策與撒幣補貼，丟給台電成為拖垮台電的最大兇手。

民眾黨今在臉書發文表示，賴建信在電價審議委員會後記者會說會向行政院繼續爭取過去的歲計賸餘撥補台電。自2022年起台灣電力公司連年虧損，即使電價已經四年內五度調漲、同時撥補台電3千億，仍然累計虧損達到4229億，政府向立法院爭取撥補之前，應該具體說明解決台電虧損的具體規劃與時程表。

「政府搶當好人，成本台電扛。」民眾黨批，經濟部將台電財務不健全推給國際能源價格，與台電吸收消費者物價上漲。然而錯誤的綠能政策，台電向民間購買綠電每度5.81元，平均售出電價卻只有每度3.38元，台電賠錢賣電、高買低賣使業者趨之若鶩，但卻形同用國家的資源在補貼綠能產業。讓台電從國營事業的金雞母變成賠錢貨。

民眾黨指出，根據台電公開資訊，台電為了配合政府政策，2024年減少收入857億、2023年減少2356億、2022年減少2854億。政府的錯誤政策與撒幣補貼，丟給台電成為拖垮台電的最大兇手。

民眾黨表示，追回400億、還有綠電差價，就不需撥補了，民眾黨立院黨團副總召張啓楷曾要求經濟部，先調查雲林允能風場違約的履約保證金400億罰了沒？再加上重啟核二、核三，一年可增加近600億毛利，兩者足以支應立院刪除撥補台電的1千億，不要把錯誤的能源政策甩鍋給民眾承受。