電價凍漲爭取立院預算撥補 楊瓊瓔：先面對錯誤能源政策

經濟部電價審議委員會今天拍板4月起電價不調漲，請經濟部全力爭取立法院撥補電價預算。國民黨立委楊瓊瓔表示，公帑撥補是人民血汗錢，在向人民伸手要錢之前，政府應先面對及解決錯誤的能源政策，並說清楚台電何時止損，否則撥補再撥補，到何時才能有盡頭？

楊瓊瓔表示，物價持續飆漲，且電價近年也已歷經多次調漲，工業電價平均單價已達4.29元，若現再調漲，對民生及產業環境的衝擊會讓社會更無法承受，所以凍漲是合理的，也代表民意站出來的影響有效果。

楊瓊瓔認為，台電會不斷虧損，是因為能源政策失敗，政府廢便宜淨零的核電不用、大量高價買綠電又不願檢討，導致現電力政策「又貴又缺又錯」。

楊瓊瓔說，過去政府跟台電已先拿了公帑撥補3000億，也又連漲電價，但台電還是虧損，政府就是不願面對錯誤。根據去年底台電自己的財務預估報告，就算台電再拿撥補，2026、2027年還會繼續虧損，而且台電還承認「無法自負盈虧」，建議仍有要漲價、要撥補的可能。

楊瓊瓔主張，政府除一直要錢或漲價，也必須回答，若今年拿了撥補，未來還會不會漲價、還要拿多少公帑？台電要到何時才不會虧損？核電是否續用？而持續買貴的綠電何時能降價？購電支出何時能減少？若這些問題都不願回答，那顯然坐實台電成為財務黑洞，且台電今年1月財報，又增加121億虧損，若不根本改革結構，台電未來繼續虧下去，人民如何能接受？

楊瓊瓔指出，台電廢掉不用平均每度只要1.42元的核電，而煤、氣發電成本在2.5到3元左右，向開發商購買的風、光電最貴，每度都達5到6.5元左右，台電一直以「電價太低台電才虧損」當理由，是完全逃避「為何購發電成本不斷增加」的問題，她呼籲政府不要只想甩鍋，政策方向錯誤就好好調整、明確表態，才是負責任的表現。

國民黨表示，尊重電價審議委員會的決定，但國民黨堅持，只撥補卻不是討論能源政策，就讓平白浪費納稅人的錢；過去民進黨為擁護非核家園神主牌、圖利「綠友友」，與國際趨勢背道而馳。

國民黨指出，錯誤的能源政策，3年至今撥補3000億，仍漲了5次電價，漲幅接近五成，證明撥補之前應該先調整能源政策，否則等於把人民的納稅錢丟進去台電的虧損的無底洞，沒有意義。