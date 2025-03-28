脫口稱「走火入魔」秦慧珠臉書說分明 徐巧芯回稱兩人關係好

台北市國民黨議員秦慧珠日前上電視節目受訪，在節目休息中，講到同黨立委徐巧芯「走火入魔」，引起風波，秦慧珠今在臉書發文說明，認為國民黨政治人物要穩健態度面對市政，而非極端言行博取關注。徐巧芯也在留言區回覆感謝指教，強調和秦感情好，支持的朋友們不要誤解。

秦慧珠表示，從政多年來始終秉持穩健負責的態度，為市民爭取福利，並未刻意激化對立或博取關注。但是當前政治環境變遷，部分政人物為了流量而訴諸激進言行，甚至在公共場合公開霸凌特定群體，這樣的趨勢令人憂心。

她認為，政治應回歸政策辯論，而非挑動情緒，國民黨政治人物更應以穩健態度面對市政議題，而非以極端言行博取關注。對於外界批評，她坦言願意傾聽、反思，並接受理性指正。

不過，秦慧珠說，對於將國民黨市議員批評為「不敢拼、不敢衝」的說法，認為並不公平，市議會的職責與立法院不同，國民黨議員的角色是監督市政、爭取市民權益，而非在議事殿堂製造對立，衡量議員表現的標準，應是其實質政績，而非是否在議會上衝撞對立。

針對此次風波，秦慧珠澄清，自己的發言原意是探討政治人物的問政風格，且當時處於廣告時間的私下談話，未料被放大解讀，甚至影響到國民黨和相關人士，這並非她所願。對於因此受到困擾的朋友，她深感抱歉，並強調未來仍將堅持穩健理性的問政原則。

此外，對於參與不同立場媒體節目的爭議，秦慧珠強調，她不會因媒體立場而選擇迴避，而是堅持在各種平台發聲，為國民黨捍衛立場、為市政政策辯護。她認為，國民黨應積極在不同媒體發聲，而非拱手讓人，以確保市民能聽見不同的觀點。

貼文一出，國民黨立委徐巧芯也留言，謝謝秦慧珠的指教，每個人的問政風格不同，但都是同心為了中華民國好，這才是最重要的事情。所以，無論外人怎麼分化，都不會影響到國民黨的團結。

徐巧芯說，「人非聖賢，孰能無過？」這句話是對自己說的，秦的建言也都有聽進去，會持續努力進步，變得更好。接下來的這一仗，還要繼續拜託秦幫忙。也請支持的朋友們不要誤解，秦議員跟她的關係很好。

她說，這些日子以來都很認真幫忙助講、關心選情，甚至連春酒都邀請我參加，秦還主動去說未來可以合辦一場黃復興的活動，讓我很感動，當天也特別向秦姊道謝。親愛的網友們，比起互相謾罵，更應該互相鼓勵，面對真正的惡勢力。