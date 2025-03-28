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國合會與美大學合作 AI助攻索馬利蘭醫療改革

中央社／ 台北28日電

國合會今天表示，台灣與索馬利蘭於2020年簽署雙邊技術合作協定並派遣技術團，本週由國合會與美國賓州大學華頓商學院合作，將人工智慧 （AI）導入索馬利蘭醫療資訊系統，自動生成病歷的功能，已正式上線。

國合會透過新聞稿表示，索馬利蘭的官方語言為索馬利語，但為與國際接軌，該國要求醫護人員須以英文撰寫病歷，然而醫護人員對英文的掌握程度不一，打錯字、缺少標點符號或隨意輸入的情況時有發生，導致病歷不完整，影響臨床診斷的準確性。

因此，國合會自去年12月由國合會駐索馬利蘭技術團、華頓商學院以及索馬利蘭衛生發展部簽署合作協議後，正式啟動「索馬利蘭醫療資訊管理效能提升計畫AI專案」。

國合會計畫經理林秉正表示，目前的合作模式由駐地技術團隊負責系統開發，華頓商學院設計演算法，並由索國衛生發展部協調醫院執行測試與上線，華頓商學院亦資助AI伺服器連線所需經費，並協助改善索馬利蘭機房的網路連線速度。

林秉正表示，此次上線的AI功能透過人機互動方式生成電子病歷，有效提升臨床診斷效能，特別是對於複雜病例及需要詳細追蹤的患者帶來莫大的幫助，使用過該功能的當地醫師表示「原本台灣協助開發的醫療資訊系統已經很好用了，但這項AI技術讓診療過程更加順暢，大幅降低病歷記錄出錯率，同時縮短了醫師抄寫病歷的時間，使我們能將更多精力投入到醫療專業中」。

國合會副秘書長謝佩芬表示，國合會除將持續於索馬利蘭醫療體系中優化AI相關功能，另也規劃開發「AI健康助理」功能，期望充分運用台灣優勢的AI技術，提升索國醫療服務品質，以成為外交部長林佳龍的榮邦計畫當中，「智慧醫療與健康產業」的重點計畫。

索馬利蘭 醫師 醫療資訊

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