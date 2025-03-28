瓜地馬拉咖啡胖卡啟動 陳明祺盼進一步鞏固台瓜關係

瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處舉辦的「瓜地馬拉咖啡胖卡台灣走透透」活動今天啟動，外交部次長陳明祺表示，活動不僅象徵台灣與瓜地馬拉的友誼，更展現雙方對經貿與文化交流的重視，盼進一步鞏固兩國緊密夥伴關係。

瓜地馬拉胖卡巡迴活動於今天上午在台北市立兒童新樂園正式啟動，外交部次長陳明祺、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧等人出席啟動記者會。

艾特維表示，瓜地馬拉擁有超過300年咖啡種植歷史，以高海拔種植、肥沃火山土壤與手工採摘精選著稱，生產的精品咖啡在全球享有盛譽，台灣近年來對瓜地馬拉咖啡的需求持續增長，2024年進口量已突破3696公噸，顯示台灣消費者對優質咖啡的高度認可，期望透過此次巡迴活動，讓台灣消費者親身感受瓜地馬拉咖啡的豐富層次，並為雙邊的市場發展與文化交流注入新動力。

陳明祺表示，此次活動不僅象徵台灣與瓜地馬拉的友誼與合作，更展現雙方對經貿與文化交流的重視，瓜國咖啡生長於肥沃的火山土壤，風味醇厚，與台灣深厚的咖啡文化相輔相成，期待藉活動深化雙邊理解，拓展經貿合作，並強化對永續發展的承諾，也期盼能讓更多台灣消費者品味瓜地馬拉精品咖啡，進一步鞏固兩國緊密夥伴關係。

中美洲經貿辦事處表示，咖啡胖卡今天起將陸續開往大稻埕碼頭廣場、台北流行音樂中心、心中山線形公園及多所大學校園，不僅帶來現煮瓜地馬拉精品咖啡，還有限定版瓜地馬拉地標及CATO吉祥物「咖豆貓」的造型雞蛋糕，胖卡動態可透過「中美洲經貿辦事處」臉書粉絲專頁掌握。