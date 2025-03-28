綠抗議25日違法會議占主席台 立院空轉一整天

民進黨立法院黨團為阻擋25日院會議事錄確認，今天拂曉出擊搶先進入議場，布置封條並占據主席台周邊。截至晚上6時，立法院長韓國瑜未進場宣布開會，立法院會空轉一整天。

立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄。

然而民進黨立法院黨團不滿25日會議違法、主張表決無效，也為了要阻擋25日院會議事錄確認，26日起在立院議場前排班，27日傍晚更在議場4個出入口貼上「違法會議、決議無效」封條，表達訴求。

民進黨團今天拂曉出擊，上午7時搶先進入議場，並在議場布置封條，以標語手牌占據主席台。雖然沒有民進黨立委主動坐上主席台，但仍有民進黨立委坐在主席台周圍座位，布置好議場後，民進黨立委數度高喊「大罷免、大成功」。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁上午受訪表示，國民黨團會秉持善意，靜候何時開會，希望民進黨團不要再占據議場主席台，癱瘓議事。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪指出，民進黨團已送案，包括要把國民黨、台灣民眾黨立委全部送立法院紀律委員會，且民進黨團也不可能讓議事錄確認，因為違法就是違法。

台灣民眾黨團則在議場外廣場鋪上印有「民主被封鎖，國會搞戒嚴」的布條。民眾黨團總召黃國昌說，民進黨立委行徑宛如小丑，癱瘓兩次院會，從昨天就開始封鎖議場，今天更杯葛議事，不讓行政院長卓榮泰備詢。

黃國昌指出，柯建銘日前在院會大暴走，不僅言語攻擊，還用拐杖攻擊議場其他立委，摧毀國會的民主與尊嚴，今天將提案將柯建銘移送紀律委員會。

國民黨、民進黨立委在上午10時15分許，發生第一波對峙，雙方聚集在議場中間，分別拿「詐騙公投，表決無效」、「當家鬧事、全民唾棄」等手板喊口號後散開，未有肢體衝突。

此外，國民黨立委陳玉珍開直播，對民進黨立委一一點名，看誰不在現場；民進黨立委吳思瑤等人也不甘示弱，高喊未在議場現場的國民黨立委名字。

根據開會通知單顯示，立法院會今天開會時間為上午9時至晚上6時。但直到晚上6時，韓國瑜未進場宣布開會，院會空轉一整天，但仍有藍綠立委在現場，尚未離去。