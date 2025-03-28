電價凍漲 行政院：盼立院支持追加撥補台電千億
經濟部電價費率審議會今天開會決定上半年不調整電價，行政院發言人李慧芝表示，電價費率審議會為考量國際關稅變化及地緣政治引發物價波動風險，因此決定上半年不調漲電價，但審議會也請經濟部全力爭取立法院支持台電撥補的預算，以穩健台電財務狀況。
李慧芝表示，審議會指出111年至113年期間，國際燃料價格因為烏俄戰爭高漲，各國陸續調漲電價引發物價上漲，而當時台電配合政府照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力的政策，先行吸收燃料成本，也因此累積巨額虧損，到113年底已達4229億元。
李慧芝轉述，行政院卓榮泰院長感謝台電在過去這段時間配合政策措施，吸收相關成本，減緩對民生物價的衝擊，使台灣的通膨狀況相較世界各國來的良好。
李慧芝指出，由於電價攸關核心物價指數，在目前國際經貿情勢可能引發原物料波動的狀況下，行政院穩定物價小組持續維持物價平穩，也請立院盡速通過113年追加預算撥補台電1000億元，以紓緩台電的壓力、穩健台電的財務體質。
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