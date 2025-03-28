陳玉珍下午議場踢館點名 綠委拿尖叫雞應戰

國民黨團25日晚間將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團為抗議會議無效，今早再度占領議場。國民黨立委陳玉珍下午約4時左右到議場踢館，一一點名民進黨立委有沒有在現場；民進黨立委不滿拿出「尖叫雞」嗆聲，場面一度混亂。

立法院會25日晚間處理國民黨團所提反廢死、反戒嚴2項公投案，國民黨以人數優勢將2案逕付二讀。立法院會原訂今天確認議事錄，但民進黨團為抗議會議無效，26起開始在議場外排班，今早7時搶占主席台，議事陷入空轉一整天。

陳玉珍下午到立法院議場上踢館，拿出大看板一一點名民進黨立委在不在？並統計民進黨「五一艦隊」少了10個人，變成「四一艦隊」，綠委杯葛自己行政院長卓榮泰的總質詢，更放話「晚上還有晚點名」。

民進黨立委氣得拿出「尖叫雞」干擾陳玉珍直播。民進黨團書記長陳培瑜也拍下國民黨立委的座位區指，藍委幾乎人都不在位子上。民進黨立委林楚茵也痛批，國民黨當薪水小偷，「罷免之後都可以不用來」。