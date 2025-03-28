學者：反廢死公投恐不能牴觸憲法判決

國民黨立院黨團提出「反廢死」、「反戒嚴」公投，周二立法院會逕付二讀。中選會主委李進勇今稱，立法院交付公投僅限重大政策創制或複決。東吳大學政治系教授蘇子喬認為，中選會若是以主管機關提醒，有其道理，但他憂心反廢死公投為憲判第8號實質廢死的反制，不能牴觸憲法判決。

針對國民黨團提出的公投案，李進勇今強調，這是第一次立法院依法交付公投，過去沒有案例，有很多法律適用疑義，有待大家平心靜氣地檢討。立法院交付公投僅限於重大政策之創制或複決，這兩公投案是否符合重大政策，需大家從各種不同面向檢討和認定。

蘇子喬表示，於公投法規定中，中選會對於立法院所提出的公投案，並無審駁之權。李進勇或說選務機關的發言，並非具法律拘束力的評論。

蘇子喬認為，這兩公投案確實屬於重大政策的創制或複決，但就不同立場的學者來看，以法條而言，會認為有疑義。若中選會是作為主管機關，並進行提醒，他會認為有其道理。但公投案一經通過後，中選會作為選務機關就要辦理。

蘇子喬指出，重點在於後面的政治發展，要由在野黨承擔。他憂心，反廢死公投為憲判第8號的反制，依照公投法實施的公投，不能牴觸憲法判決，因具憲法效力。公投抵觸憲判，這是很大的問題。此外公投主文是「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」，問題是現在就是要求一致。