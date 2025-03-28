柯文哲血尿再押2月 陳佩琪：我會陪伴到他生命最後一刻

民眾黨前主席柯文哲的律師團日前透露柯有血尿、嘔吐等症狀，柯妻陳佩琪昨開記者會時落淚，盼柯文哲堅強勇敢度過人生最險惡的關卡。陳佩琪稍早又發文表示，「我會陪伴他到他生命最後一刻， 但也懇求大家和律師，若我先走了，千萬不要通知他，讓他平靜地在獄中走吧！」

陳佩琪表示，柯文哲已經多次跟她表明民進黨政府在沒有證據之下，既然已經走到這地步，只能選擇把他關押到死，很感謝大家對柯文哲的支持，「我會陪伴他到他生命最後一刻」， 但也懇求大家和律師，若她先走了，千萬不要通知柯文哲，讓柯平靜地在獄中走吧，再次謝謝支持柯的朋友，「感謝有您們，我們的人生不虛此行！」

民眾黨主席黃國昌今下午開記者會時被問及陳佩琪狀況，他表示，律師團正式提出戒護就醫的聲請，黨公職有試圖要跟陳佩琪醫師保持聯繫，拜託賴清德政府有點人性。