財劃法財政部版本有利新北？ 財政局長：只希望公平

立法院2024年底三讀完成財劃法修法，財政部今年3月6日邀請地方政府研商政院版財劃法修正，藍營指出財政部版本對北市不利，讓新北獲利。新北財政局長陳榮貴表示會議中財政部版本說明不清，新北只要求公平合理。

3月6日財政部召集22縣市說明新版財劃法，藍營人士認為財政部版本關鍵內容修法方向將總統已公布立法院修法翻轉，除了平衡南北更製造藍營執政的北市和新北矛盾。

藍營人士表示財政部版本對台北市最不利，反而有利於新北市，讓新北有可能是最大獲利者，因此台北市在3月6日會中當場翻臉反對，新北市反而態度保留未在第一時間反對。

新北市財政局長陳榮貴表示，財政部會議中只提出公式及包括人口數、營業額、土地面積等權重分配，但至於各項權重的分配比例為何、分配後的總金額實質是多少？22縣市根本無法從會議中財政部的說明知道答案。

陳榮貴說，財政部所提修法版本應先提供法條、計算公式及預估各縣市可獲配金額，再與各縣市討論。考量人口數與地方財政需求有正相關性，建議應提高人口數指標分配權重，讓各縣市民眾所獲財政資源不因居住地不同而有資源分配差異，落實憲法人人平等精神。

陳榮貴並表示，新北並沒有要求獨厚，只要求公平合理，認為財政部的版本，在會議中也無法看出是挖北市補新北的情形。