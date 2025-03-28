籲綠委來歸擁核 葛如鈞推補交核能延役法案倒數計時器

國民黨立委、立法院教文委員會召委葛如鈞今日表示，立法院的「能源大考」準備開考，將在下周一審查「核子反應器設施管制法」草案，包含王鴻薇、蘇清泉、羅智強等委員紛紛端出修法版本，展現對能源議題的關注與責任感。只是，民進黨似乎在這場能源政策中採取「消極參與」路線，法案版本不見人影，連補考申請都還沒送出。

葛如鈞表示，法案審查才正要開始，還有機會補救。根據立法院程序，委員們仍可透過「修正動議」參戰，只要在下周一審查前送出，民進黨依然可以展現執政黨的高度。

葛如鈞強調，為了幫助民進黨抓緊時間，他的辦公室特別貼心推出「修正動議倒數計時器」（ https://energy.juchunko.com/ ），提醒民進黨委員距離補交作業只剩幾天。

葛如鈞強調，最後誠摯呼籲民進黨委員們，核能不是洪水猛獸，核能是未來科技發展的重要領域，更是台灣未來的能源選項之一，如和碩聯合科技董事長童子賢所說，綠能核能不偏廢一方，民進黨委員們不該持續缺席核能議題，任由已經施行22年，年久失修的「核能反應器設施施行條例」繼續限制台灣未來的發展。歡迎民進黨委員們帶著法案的修正動議，與國民黨、民眾黨一起參與本次的法案審查。