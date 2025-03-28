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柯文哲再押2個月理由曝光 昨天聲請的「具保停押」還沒查

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／民眾黨提供
民眾黨前主席柯文哲。圖／民眾黨提供

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉貪案，今裁定柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗4人自4月2日起羈押禁見2月。

裁定指出，柯文哲等人所涉罪名均分別有違背職務收賄罪或圖利罪等最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，審酌被告等人的身分地位、經濟能力等情，已有相當理由足認被告等人有動機潛逃海外以規避本案審判，及如經判決有罪確定可能受到之刑罰之虞。

此外，依本案目前之審理進度，被告等人與同案共犯及證人供述均有差異，辯護人復聲請調閱數量相當龐大之廉詢、偵訊錄音錄影光碟，並擬聲請傳喚為數不少之證人，復佐以本案卷宗繁雜、共犯甚多，未來很可能須長時間、密集進行審理，案情仍有晦暗不明的可能，有相當理由足認被告等人有勾串共犯、證人之虞，故原羈押原因仍然存在。

就羈押必要性部分，裁定書指出，衡量被告等人所涉犯罪情節對社會之危害性非輕、於本案犯行之分工程度、國家刑罰權遂行之公益及被告等人之人身自由利益後，認具保、限制住居等替代之處分，尚無法達到防止被告等人逃亡或可能勾串共犯或證人之效果。

合議庭認為，為確保本案審判及將來執行程序之進行，認對被告等人羈押係適當、必要，且合乎比例原則，有羈押之必要，柯文哲等4人均應自2025年4月2日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

裁定最後指出，法院昨日收受柯文哲辯護人提出「刑事聲請具保停止羈押狀」，狀子主張柯文哲罹患的疾病有非保外治療，顯難痊癒情形，此部分尚待另行調查。

收賄 李文宗 柯文哲

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