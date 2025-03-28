柯文哲傳血尿、嘔吐仍延押 北所：醫師今評估無外傳病症

民眾黨前主席柯文哲因出現血尿仍延押，北所今天下午找專科醫師透過密集向柯重複確認、進行健康評估，診察柯恢復情形，仍確未出現外傳之病症。

民眾黨前主席柯文哲的律師團日前透露柯有血尿、嘔吐等症狀，柯妻陳佩琪昨說，希望柯文哲堅強勇敢度過人生最險惡的關卡，「我們都等你回來。」民眾黨主席黃國昌表示，律師團正式提出戒護就醫的聲請，黨公職有試圖要跟陳佩琪醫師保持聯繫，拜託賴清德政府有點人性。

台北看守所今表示，為保障柯收容期間健康，針對任何身體不適者，均會立即安排專業醫師診療，按醫囑制定個案所需之治療照護計畫。原已協同醫院排定柯員後續檢查及恢復療程，亦將視其身體狀況變化即時調整，以利使他受妥適的醫療照護。

北所強調，對於任何被告在所內的健康評估、醫療照護情形，均留有相關紀錄，可供家屬查證調閱，呼籲外界勿隨意揣測、指摘，抹煞盡心照護人員的辛勞。