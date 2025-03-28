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李進勇疑藍兩公投不符要件 學者：中選會無成案審查權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團提出「反廢死」、「反戒嚴」公投，周二立法院會逕付二讀。中選會主委李進勇（圖）今稱，立法院交付公投僅限重大政策創制或複決。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團提出「反廢死」、「反戒嚴」公投，周二立法院會逕付二讀。中選會主委李進勇（圖）今稱，立法院交付公投僅限重大政策創制或複決。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團提出「反廢死」、「反戒嚴」公投，周二立法院會逕付二讀。中選會主委李進勇今稱，立法院交付公投僅限重大政策創制或複決。東吳大學政治系副教授左宜恩表示，公投案經立院院會通過，牽涉重大議題，應給肯定，李進勇的發言僅可視為個人言論。

李進勇表示，這是第一次立法院依法交付公投，過去沒有案例，有很多法律適用疑義，有待大家平心靜氣地檢討。尤其是，立法院交付公投僅限於重大政策之創制或複決，這兩公投案是否符合重大政策，需大家從各種不同面向檢討和認定。

左宜恩說，依照現行公投法規定，中選會為公投案主管機關，雖然本次公投案為立法院基於公投法第15條第2項規定經院會通過後提出，不過法條內容中的「重大政策」認定，是立法者賦予的裁量餘地，從公投法其他條文來看，既經立法院會逕付二讀，內容牽涉的亦為死刑是否廢除等重大法律及政策議題，似乎應給予肯定的認定。

左宜恩認為，至於李進勇此次發言，由於這次中選會並無審查是否成案之權，中選會針對公投案的相關決議也需經過半數委員於會議中表決通過，因此李的發言只可視其為個人言論，並不能代表行政機關的決定。如僅為個人言論，就不會有逾越職權的問題。

公投 李進勇 立法院

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