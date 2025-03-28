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柯文哲血尿仍延押 黃國昌：拜託賴政府有點人性

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
黃國昌、民眾黨秘書長周榆修及黨籍立委稍早在中央黨部開記者會。記者張曼蘋／攝影
黃國昌、民眾黨秘書長周榆修及黨籍立委稍早在中央黨部開記者會。記者張曼蘋／攝影

民眾黨前主席柯文哲的律師團日前透露柯有血尿、嘔吐等症狀，柯妻陳佩琪昨說，希望柯文哲堅強勇敢度過人生最險惡的關卡，「我們都等你回來。」民眾黨主席黃國昌表示，律師團正式提出戒護就醫的聲請，黨公職有試圖要跟陳佩琪醫師保持聯繫，拜託賴清德政府有點人性。

黃國昌、民眾黨秘書長周榆修及黨籍立委稍早在中央黨部開記者會，黃國昌說，律師團正式提出戒護就醫的聲請，希望一天到晚把所謂人權、法治掛在嘴巴上的賴清德政府，不要為了追殺政敵殺紅了眼，連基本人性、人權都不顧，「難不成對民進黨而言，任何對民進黨會產生威脅的人，都要死在看守所才可以嗎？」

黃國昌說，今天面對這種不公不義的司法制度、面對執政黨毫無人性追殺的是柯文哲，「明天又會是誰？」

至於陳佩琪的狀況，黃國昌表示，黨公職有試圖要跟佩琪醫師保持聯繫，他只想要拜託大家，相信將心比心，每一個人應該都不難體會佩琪醫師現在的心情、擔憂以及難過，拜託賴清德政府，有一點人性、不要冷血到這種程度，「真的要把柯主席在牢裡一直繼續折磨下去？」

黃國昌強調，柯主席不僅根本沒有被定罪的人，甚至連起訴證據薄弱到讓北檢成為台灣司法最大笑話，民眾黨全黨上下會陪伴陳佩琪、主席跟家人，一起對抗不公不義，爭取該有的公道。

民眾黨 陳佩琪 黃國昌

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