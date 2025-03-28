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柯文哲血尿仍遭裁定延押2月 民眾黨：律師團依法提抗告

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修及黨籍立委稍早在中央黨部開記者會，重申柯文哲沒有羈押必要。記者張曼蘋／攝影
民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修及黨籍立委稍早在中央黨部開記者會，重申柯文哲沒有羈押必要。記者張曼蘋／攝影

台北市前市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，柯妻陳佩琪今天說，柯文哲血尿，可能會腎臟損傷，有緊急就醫需求。北院今裁定延押。民眾黨稍早開記者會，要求給予柯文哲應有的醫療人權，表示已經提出抗告，「難道台北看守所真的要把人關到倒下，才要維護最基本人權？」

民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修及黨籍立委稍早在中央黨部開記者會，重申柯文哲沒有羈押必要，且柯的身體健康已出現警訊，一旦耽誤黃金治療時間，會產生不可逆的腎損害，應該給予柯文哲應有的醫療人權，民眾黨將全力支持律師團依法提出抗告。

黃國昌表示，針對北院繼續羈押柯文哲的裁定，民眾黨表達非常遺憾且無法接受，上次開庭時無論是柯主席或辯護人，已向法院說明現在完全沒有羈押的必要性跟正當性，北檢起訴證據薄弱到不知道該如何吐槽，且上次開庭時，辯護人已經清楚證明，過去幾個月檢察官如何隱匿資訊、欺騙法官，且檢察官也隱匿「橘子」的卷證資料。

黃國昌說，北院依然做出延押裁定，完全無法讓人接受，無法讓人信服，只是再次傷害台灣司法公正性，對這個裁定將依法提出抗告，在程序中盼能還給柯文哲最基本的公道，這幾個月中，柯文哲健康急劇惡化，無法想像北所竟冷血到說柯的情況良好，「難道人真的要被你們關出人倒下時，才要維護他最基本的人權？」

民眾黨立委張啓楷也說，檢方隱匿資料，部分蓋牌已經被掀開，「我們希望抗告有機會成功」，另外柯爸去世時已是柯文哲心中的痛，遺憾無法挽回，「現在又要讓意外發生嗎？」

民眾黨立委陳昭姿則說，懇請法官能考量、正視專業醫療的說明，讓柯文哲盡快離開那個鬼地方，到可以檢查的地方做治療，盼法官可以參酌。

基本人權 柯文哲 民眾黨

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