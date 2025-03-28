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綠委霸占主席台杯葛議事 許宇甄批：癱瘓國會無下限

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立院黨團今早占領主席台，導致施政總質詢停擺。國民黨立委許宇甄批評，民進黨立委竟然連自己的質詢都不參加，反而集體杯葛自家行政院長卓榮泰的備詢，導致立法院總質詢全面停擺，無視民主程序、癱瘓國會運作，行徑荒腔走板、毫無下限。圖／許宇甄辦公室提供
民進黨立院黨團今早占領主席台，導致施政總質詢停擺。國民黨立委許宇甄批評，民進黨立委竟然連自己的質詢都不參加，反而集體杯葛自家行政院長卓榮泰的備詢，導致立法院總質詢全面停擺，無視民主程序、癱瘓國會運作，行徑荒腔走板、毫無下限。圖／許宇甄辦公室提供

立法院會25日晚間將反廢死、反戒嚴兩公投案逕付二讀，民進黨立院黨團主張會議無效，今天一早占領主席台，導致施政總質詢停擺。國民黨立委許宇甄批評，民進黨立委竟然連自己的質詢都不參加，反而集體杯葛自家行政院長卓榮泰的備詢，導致立法院總質詢全面停擺，無視民主程序、癱瘓國會運作，行徑荒腔走板、毫無下限。

許宇甄表示，賴清德總統上任至今已10個月，卻始終不敢正視一個殘酷事實，賴清德是靠不到四成選票勉強當選的「少數總統」，卻自以為擁有全面民意授權，放任民進黨繼續以過去那種傲慢、蠻橫的姿態操弄國會。人民早就厭倦這種只會鬧事、不肯溝通的政治風格，才會在去年立委選舉中讓民進黨未能過半，交出國會主導權。

許宇甄說，民進黨不甘心失去權力，從去年底開始就用盡各種手段意圖奪回立法院控制權，不但惡意釋憲已通過法案，還動員全黨與外圍團體舉辦罷免宣講，現在更進一步在國會上演鬧劇。為了杯葛「反實質廢死」、「反戒嚴」等攸關民主人權的公投案，民進黨竟然公然霸占主席台、癱瘓議事，害得行政院長與部會首長整日枯坐議場，無法處理政務，114年度預算解凍作業因此嚴重延宕。

許宇甄批評，民進黨今天再次癱瘓議事，封鎖民主，根本是在國會搞戒嚴！行政院長再次被擋在議場之外，台灣國是運作又要再次停擺一天，民進黨自己不想開會可以全數辭職，不要只想利用國會撕裂台灣。

許宇甄強調，立法院議事規則第22條但書早已寫得清清楚楚，質詢應持續至排定委員發言完畢為止。民進黨立委卻在院長未宣布散會情況下集體「偷跑下班」，再倒打一耙誣指議事程序有誤。更誇張的是，民進黨立院黨團總召柯建銘竟情緒失控，持拐杖敲打議場物品，甚至造成國民黨立委徐巧芯受傷，至今不願道歉，行徑令人痛心又憤怒。

許宇甄直言，民進黨團這次創下歷史最荒謬的紀錄，公然杯葛自家閣揆備詢，不僅讓所有部會首長在立院空耗時間，無法推動政務，連帶讓預算解凍案至今無法提出，然後再回頭繼續演出「沒預算」的假戲，這種操作簡直是愚弄全民！

許宇甄呼籲賴清德總統應放下身段，面對現實，承認自己只是少數總統，不要再當一個只會躲在民意泡泡裡的領導人。尊重國會、尊重制度，才是民主的真正表現。全國人民都在看，民進黨還要鬧到什麼時候？

民進黨 立法院 許宇甄

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