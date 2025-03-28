下周審核能延役法案 葛如鈞：美國三度暗示賴政府擁核

AI技術帶動將用電需求暴增，為了有穩定的電力來源，國民黨立委、立法院教文委員會召委葛如鈞將於下周一審查「核子反應器設施管制法」草案，主張在確保核安無虞的前提下，適度延長核電機組運轉年限，並賦予已除役機組重啟可能性，以建立更穩定、低碳、多元的能源結構。

葛如鈞表示，美國在能源政策上已清楚指出核能的重要性，美國在台協會（AIT） 處長谷立言接受媒體專訪時就說過，「美國可為台灣提供包括核能在內的可靠能源」，近期谷立言又在美國商會活動中，再次強調可為台灣提供全方位的能源解決方案，「從地熱、到核能、再到先進的電網技術」，於3月24日又三度於AIT官方臉書引述谷立言於美國商會謝年飯致詞內容，等於短期內似乎三度暗示賴政府擁核。

葛如鈞說，實際上，國際社會包括美國、日本、韓國、瑞典等國家都開始核電復興，核電已被視為兼顧能源穩定與減碳目標的務實路徑。葛如鈞強調「能源安全就等於國家安全」，台灣若持續執著於非核路線，恐將在國際能源競爭中落於人後。

葛如鈞指出，在國內，連產業界也對核能釋出支持訊號。和碩董事長童子賢日前即透過錄影方式參與「核管法」修法公聽會，公開表達對核電的支持，並呼籲政府應重新審視整體能源政策方向，突顯企業界對穩定供電的強烈期待。同時，根據「天下」的民調顯示，高達7成民眾支持持續使用核能，顯示民意對於核電延役已有清晰共識。

葛如鈞提到，根據經濟部資料，預估至民國119年，全國總用電量將成長超過12%，其中AI產業用電更將從民國112年的24萬瓩激增至117年的224萬瓩，成長近8倍。台灣目前核能發電占比僅剩約3%，今年5月17日最後一個機組關機後，恐將歸零，若無及時調整政策，將使我國更加依賴高碳排的火力發電，不僅不利減碳，亦與「氣候變遷因應法」目標背道而馳。

葛如鈞說明，「國民黨提出的修法版本，是理性、務實，且和平、多元的政策選擇」，修法內容參考國際做法，讓運轉中核電廠得經主管機關確認安全無虞後，延長運轉年限至最少60年，亦賦予已停機機組重啟機會，全案仍交由核安機關專業審查，符合法治原則與國際規範。

葛如鈞強調，國民黨一貫主張能源政策應建立於「安全、經濟、民意」三大基礎之上。賴清德政府不應忽視多數的台灣民意，必須正視核能在台灣能源政策中的重要性，核能不只是選項，更是台灣能源安全與國際競爭力的戰略核心。