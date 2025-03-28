快訊

以色列超過10萬人上街反政府！強人總理深陷政壇內鬥風暴

會員注意！ 好市多重大變革公告 4月1日起進賣場需「掃描會員條碼」

5月所得稅懶人包／每人都有21萬減稅額度、滿足「1條件」年收62萬免稅

下周審核能延役法案 葛如鈞：美國三度暗示賴政府擁核

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。圖／聯合報資料照片
國民黨立委葛如鈞。圖／聯合報資料照片

AI技術帶動將用電需求暴增，為了有穩定的電力來源，國民黨立委、立法院教文委員會召委葛如鈞將於下周一審查「核子反應器設施管制法」草案，主張在確保核安無虞的前提下，適度延長核電機組運轉年限，並賦予已除役機組重啟可能性，以建立更穩定、低碳、多元的能源結構。

葛如鈞表示，美國在能源政策上已清楚指出核能的重要性，美國在台協會（AIT） 處長谷立言接受媒體專訪時就說過，「美國可為台灣提供包括核能在內的可靠能源」，近期谷立言又在美國商會活動中，再次強調可為台灣提供全方位的能源解決方案，「從地熱、到核能、再到先進的電網技術」，於3月24日又三度於AIT官方臉書引述谷立言於美國商會謝年飯致詞內容，等於短期內似乎三度暗示賴政府擁核。

葛如鈞說，實際上，國際社會包括美國、日本、韓國、瑞典等國家都開始核電復興，核電已被視為兼顧能源穩定與減碳目標的務實路徑。葛如鈞強調「能源安全就等於國家安全」，台灣若持續執著於非核路線，恐將在國際能源競爭中落於人後。

葛如鈞指出，在國內，連產業界也對核能釋出支持訊號。和碩董事長童子賢日前即透過錄影方式參與「核管法」修法公聽會，公開表達對核電的支持，並呼籲政府應重新審視整體能源政策方向，突顯企業界對穩定供電的強烈期待。同時，根據「天下」的民調顯示，高達7成民眾支持持續使用核能，顯示民意對於核電延役已有清晰共識。

葛如鈞提到，根據經濟部資料，預估至民國119年，全國總用電量將成長超過12%，其中AI產業用電更將從民國112年的24萬瓩激增至117年的224萬瓩，成長近8倍。台灣目前核能發電占比僅剩約3%，今年5月17日最後一個機組關機後，恐將歸零，若無及時調整政策，將使我國更加依賴高碳排的火力發電，不僅不利減碳，亦與「氣候變遷因應法」目標背道而馳。

葛如鈞說明，「國民黨提出的修法版本，是理性、務實，且和平、多元的政策選擇」，修法內容參考國際做法，讓運轉中核電廠得經主管機關確認安全無虞後，延長運轉年限至最少60年，亦賦予已停機機組重啟機會，全案仍交由核安機關專業審查，符合法治原則與國際規範。

葛如鈞強調，國民黨一貫主張能源政策應建立於「安全、經濟、民意」三大基礎之上。賴清德政府不應忽視多數的台灣民意，必須正視核能在台灣能源政策中的重要性，核能不只是選項，更是台灣能源安全與國際競爭力的戰略核心。

核能 核電 美國在台協會

延伸閱讀

文化部預算遭凍34億成重災戶 李遠感受藝文界焦慮

AI寫「老柯像素拐杖奇俠」遊戲 葛如鈞：凸顯國會暴力

影／葛如鈞中英字幕拍片 酸綠占領畫面是「冥主群像」

公費留學預算遭刪減？立委駁斥求澄清 教育部回應了

相關新聞

柯文哲打「健康牌」失靈！貪汙案裁定再羈押禁見2個月

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉貪案，上周四押解柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗出庭，柯主...

陳金德批在野黨搶錢搶權 衝擊花東與中捷等建設

面對今年度總預算遭刪減，財劃法修法也重新分配中央、地方財源，行政院政務委員陳金德今天說，在野黨這樣做是搶錢也搶權，但若中...

綠委霸占主席台杯葛議事 許宇甄批：癱瘓國會無下限

立法院會25日晚間將反廢死、反戒嚴兩公投案逕付二讀，民進黨立院黨團主張會議無效，今天一早占領主席台，導致施政總質詢停擺。...

下周審核能延役法案 葛如鈞：美國三度暗示賴政府擁核

AI技術帶動將用電需求暴增，為了有穩定的電力來源，國民黨立委、立法院教文委員會召委葛如鈞將於下周一審查「核子反應器設施管...

在野批綠議場貼封條 吳思瑤：查封非法、違憲惡行

民進黨立法院黨團為阻擋25日院會議事錄確認，今天拂曉出擊，搶先進入議場並布置封條，引來在野批評。民進黨團幹事長吳思瑤受訪...

綠委續癱總質詢 藍委：不少人要回南部跑攤 不想陪鬧

民進黨立委今早占領主席台，繼續為周二立法院會，晚間恢復開會，將國民黨立院黨團所提之二項公投案逕付二讀表示抗議，阻確認周二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。