國民黨民調：71%民眾支持還錢於民
國民黨今天公布最新民調，結果顯示有71%的民眾支持還錢於民，58.8%民眾認同立委角色應是嚴格監督政府，刪除不合理預算，更有71.9%的民眾擔心政府預算過度膨脹。
國民黨新北市議員黃心華、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人鄧凱勛等人今天在國民黨中央黨部召開記者會，公布最新民意調查。
黃心華指出，有58.8%民眾認同立委角色應是嚴格監督政府，刪除不合理預算；但非常遺憾的是民進黨先無病呻吟，再造謠惹事，聲稱國民黨胡亂刪除預算，但很多官員在立法院都回答預算是有增加的，連主計長也親口講，今年預算比去年多了新台幣1368億元，所以民進黨根本就是在造謠。
鄧凱勛表示，民調顯示，有71%的民眾支持還錢於民，顯示此議題有高度民意背書，希望民進黨趕快呼應民意，否則合理懷疑就是民進黨想集錢又集權。
鄧凱勛指出，民進黨政府連續撥補台電將近4000億元，錯誤的能源政策，導致電價每年調漲。與其讓納稅錢變成民進黨的私房錢，不如還錢於民，直接讓民眾拿錢來繳電費。呼籲民進黨不要再抱著錯誤的「非核」神主牌，把台灣的能源政策與能源電網的安排一起拖下無底深淵。
凌濤表示，民進黨稱預算刪凍太多，開始鼓吹大罷免，但民意卻正巧相反，民調結果顯示，有71.9%的民眾擔心政府預算過度膨脹。賴政府有史上新高的2.9兆元預算，卻說沒錢可用、車沒油可開，民眾完全不埋單。
國民黨指出，這次民調是由國民黨委託十方民調公司執行，調查時間為3月16日至18日，有效樣本數1072份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。
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