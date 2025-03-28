快訊

以色列超過10萬人上街反政府！強人總理深陷政壇內鬥風暴

會員注意！ 好市多重大變革公告 4月1日起進賣場需「掃描會員條碼」

5月所得稅懶人包／每人都有21萬減稅額度、滿足「1條件」年收62萬免稅

國民黨民調：71%民眾支持還錢於民

中央社／ 台北28日電

國民黨今天公布最新民調，結果顯示有71%的民眾支持還錢於民，58.8%民眾認同立委角色應是嚴格監督政府，刪除不合理預算，更有71.9%的民眾擔心政府預算過度膨脹。

國民黨新北市議員黃心華、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人鄧凱勛等人今天在國民黨中央黨部召開記者會，公布最新民意調查。

黃心華指出，有58.8%民眾認同立委角色應是嚴格監督政府，刪除不合理預算；但非常遺憾的是民進黨先無病呻吟，再造謠惹事，聲稱國民黨胡亂刪除預算，但很多官員在立法院都回答預算是有增加的，連主計長也親口講，今年預算比去年多了新台幣1368億元，所以民進黨根本就是在造謠。

鄧凱勛表示，民調顯示，有71%的民眾支持還錢於民，顯示此議題有高度民意背書，希望民進黨趕快呼應民意，否則合理懷疑就是民進黨想集錢又集權。

鄧凱勛指出，民進黨政府連續撥補台電將近4000億元，錯誤的能源政策，導致電價每年調漲。與其讓納稅錢變成民進黨的私房錢，不如還錢於民，直接讓民眾拿錢來繳電費。呼籲民進黨不要再抱著錯誤的「非核」神主牌，把台灣的能源政策與能源電網的安排一起拖下無底深淵。

凌濤表示，民進黨稱預算刪凍太多，開始鼓吹大罷免，但民意卻正巧相反，民調結果顯示，有71.9%的民眾擔心政府預算過度膨脹。賴政府有史上新高的2.9兆元預算，卻說沒錢可用、車沒油可開，民眾完全不埋單。

國民黨指出，這次民調是由國民黨委託十方民調公司執行，調查時間為3月16日至18日，有效樣本數1072份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

國民黨 民調 民進黨

延伸閱讀

嚴審成罷免理由 國民黨民調：近6成認同刪不合理預算

罷綠連署直攻8席過關？凌濤：中選會別當「綠營東廠」

桃園意外成大罷免熱區？ 凌濤坦言：不可不慎

遭周刊爆涉性騷 凌濤：我是民進黨頭號公敵之一

相關新聞

柯文哲打「健康牌」失靈！貪汙案裁定再羈押禁見2個月

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉貪案，上周四押解柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗出庭，柯主...

被列台獨幫兇第一人 劉世芳：國台辦很沒禮貌

國台辦昨天在官網上推出「台獨舉報專欄」，並公開遭舉報的11人名單，內政部部長劉世芳名列第一位，職稱為「台灣地區內部事務主...

影／鄭南榕真正主張！遺孀葉菊蘭：台灣沒有獨立談什麼言論自由

鄭南榕遺孀葉菊蘭今天出席台南市言論自由日記者會致詞時強調，鄭南榕追求的百分之百言論自由的前提是台灣必須是主權獨立的國家。...

陳金德批在野黨搶錢搶權 衝擊花東與中捷等建設

面對今年度總預算遭刪減，財劃法修法也重新分配中央、地方財源，行政院政務委員陳金德今天說，在野黨這樣做是搶錢也搶權，但若中...

綠委霸占主席台杯葛議事 許宇甄批：癱瘓國會無下限

立法院會25日晚間將反廢死、反戒嚴兩公投案逕付二讀，民進黨立院黨團主張會議無效，今天一早占領主席台，導致施政總質詢停擺。...

下周審核能延役法案 葛如鈞：美國三度暗示賴政府擁核

AI技術帶動將用電需求暴增，為了有穩定的電力來源，國民黨立委、立法院教文委員會召委葛如鈞將於下周一審查「核子反應器設施管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。