綠委續癱總質詢 藍委：不少人要回南部跑攤 不想陪鬧

民進黨立委今早占領主席台，繼續為周二立法院會，晚間恢復開會，將國民黨立院黨團所提之二項公投案逕付二讀表示抗議，阻確認周二議事錄。目前，國民黨團暫無強力排除的行動，不過有藍委表示，此刻伺機而動，強力排除仍然是選項，中南部不少綠委要回去跑地方，也不想陪鬧。

行政院長卓榮泰今早率閣員，赴立法院會備詢，今日排定議程為施政總質詢，民進黨立委占領主席台，也令施政總質詢無法順利進行。

有藍委說，目前就是伺機而動，強力排除仍然是選項。不過，此刻最難下台的並非在野黨，而是民進黨。民進黨立院黨團總召柯建銘強硬下令，讓綠委占據主席台，後續呢？民進黨下一步要怎麼做，可能柯建銘也沒有想好。對於國民黨而言，沒有必要陪民進黨一起鬧，現為總質詢期間，會議可到晚上12時，國民黨也不是沒考慮就讓民進黨耗到晚上12時，讓卓榮泰和一眾閣員陪著柯建銘跟綠委一起空耗。

該藍委說，再者周二2項公投案逕付二讀後，進入協商冷凍期一個月，不論有沒有確認議事錄，冷凍期已經開始起算，並不隨著是否確認議事錄有改變，民進黨的占領行動並無意義。

另有藍委表示，今為周五，晚上有非常多中南部的綠委要回去跑行程，沒有時間也不想跟著柯建銘耗下去，到今天民進黨總共鬧了3次，下周二如再鬧第4次，卓榮泰跟各官員再來罰坐第4次，民進黨延宕的是自己人的總質詢。在讓在野黨投降之前，民進黨內就會先內訌。