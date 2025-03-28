陳金德批在野黨搶錢搶權 衝擊花東與中捷等建設

面對今年度總預算遭刪減，財劃法修法也重新分配中央、地方財源，行政院政務委員陳金德今天說，在野黨這樣做是搶錢也搶權，但若中央的錢都被拉到地方，受衝擊的恐是花東鐵路雙軌電氣化以及台中捷運等重大建設。

今年度中央政府總預算遭刪減，重新分配中央、地方財源的財劃法修正也已公布。兼任公共工程委員會主任委員的陳金德今天接受自由時報「官我什麼事」專訪時指出，總預算遭國民黨跟民眾黨前所未有的刪凍，可說是立法院在搶奪行政權，屆時部會必須為了解凍跑去立法院請託，這是違法違憲也嚴重干擾行政權，「是不是每個部會一個一個要去跟傅總召跟黃總召拜託？」

陳金德說，財政收支劃分法修正則是搶錢，透過垂直、水平的重新分配，把中央的錢都拉到地方去了，拿走逾新台幣3700億元，但現在地方公共建設多數由中央補助，包含污水處理、水利設施、鐵路高架、鐵路立體化等，有的公建案中央甚至補助到80%，或是協助代辦，財劃法一修，這些未來皆無法再補助。

陳金德表示，部分地方首長為了連任，可能會利用明年這筆「天上掉下來的預算」進行綁樁，只做一些小型工程或提供補助，導致地方建設停滯，也傷害中央政策推動。

陳金德指出，花蓮到台東的鐵路雙軌電氣化、興建花東快速道路以及花東縱谷的景觀大道都是花蓮往台東重要的交通建設，加起來將近5000億元，但預算遭刪減後，中央恐無5000億元優先執行花東建設；花蓮往宜蘭的交通，以及高鐵延伸宜蘭或鐵路高架等，這些宜蘭端也要5000億、6000億元，在國家現在可動支的預算相當有限情況下，也一定會受影響。

陳金德表示，他沒有針對花蓮，而是刪減預算將影響許多地方，像是小港機場工程、台中藍線捷運、高鐵南延到屏東、高鐵東延到宜蘭等，希望國民黨立法院黨團總召傅崐萁等人冷靜下來好好協調，克服預算刪減問題，讓相關重大建設可全力推動。