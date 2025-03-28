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在野批綠議場貼封條 吳思瑤：查封非法、違憲惡行

中央社／ 台北28日電
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。中央社
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。中央社

民進黨立法院黨團為阻擋25日院會議事錄確認，今天拂曉出擊，搶先進入議場並布置封條，引來在野批評。民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，藍白連違法會議都敢開，是誰讓立法院淪為民主煉獄，民進黨團要查封的是非法、違憲等惡行惡狀。

立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄。民進黨立法院黨團指25日會議違法、表決無效，26日起在議場前排班，27日傍晚更在立法院議場4個出入口貼上「違法會議、決議無效」封條，表達訴求。

民進黨團今天拂曉出擊，上午7時搶先進入議場，並在議場布置封條，以標語手牌占據主席台。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在立法院議場後門受訪表示，民進黨團已送案，包括要把國民黨、台灣民眾黨立委全部送立法院紀律委員會，民進黨團也不可能讓議事錄確認，因為違法就是違法，如果確認，不就代表隨時都可以開會、週日也可以開會，藍白把憲法、國會五法等法律規範擺在哪。

柯建銘說，立法院這個民主的殿堂，已經變成中國共產黨的人民大會堂，何其可悲，相信台灣人民一定會站出來，大罷免大成功，民進黨團會捍衛立法院，讓它永遠都是台灣的民主堡壘。

吳思瑤也於立法院受訪，針對在野抨擊民進黨團成員昨天貼封條，今天卻自己拆封條，根本在作秀，且封鎖民意殿堂等問題，作相關回應。

吳思瑤指出，藍白連違法會議都敢開、違法決議都敢做，是誰讓立法院的民主不再民主、讓立法院淪為民主煉獄，不再是民主聖殿，藍白心中是否還有人民。

吳思瑤說，立法院的正式會議一般是在晚上6時結束，因此民進黨團成員昨天晚上6時後，去議場4個出入口貼封條，是為了防止藍白再次把立法院當作夜總會，偷偷摸摸進入議場開會，也要查封黑箱、違憲、反民主、非法的惡行惡狀。

吳思瑤最後提到，希望立法院長韓國瑜不能一再被藍白綁架，應該拿出擔當，而且藍白要的絕對不是希望趕快開會，進行施政總質詢，而是要把非法議事錄確定，讓這2個違憲且空殼的公投案生米煮成熟飯、弄假成真，民進黨團絕對不可能支持。

民進黨 立法院 藍白

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