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民意擔心總預算膨脹 國民黨：除了預算還有罷免的怒火

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國民黨中央上午舉行「台灣民意擔心總預算過度膨脹，膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會，包括新北市議員黃心華（圖）、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人鄧凱勛出席，會中批評民進黨對總預算一騙再騙，都只為了操作大罷免，其實各部會首長都承認預算是有增加的，因此國民黨表示不會執政就下台。記者曾吉松／攝影
國民黨中央上午舉行「台灣民意擔心總預算過度膨脹，膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會，包括新北市議員黃心華（圖）、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人鄧凱勛出席，會中批評民進黨對總預算一騙再騙，都只為了操作大罷免，其實各部會首長都承認預算是有增加的，因此國民黨表示不會執政就下台。記者曾吉松／攝影

國民黨中央上午舉行「台灣民意擔心總預算過度膨脹，膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會，包括新北市議員黃心華、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人鄧凱勛出席，會中批評民進黨對總預算一騙再騙，都只為了操作大罷免，其實各部會首長都承認預算是有增加的，因此國民黨表示不會執政就下台。

國民黨中央上午舉行「台灣民意擔心總預算過度膨脹，膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會，包括新北市議員黃心華（左）、桃園市議員凌濤（中）、國民黨副發言人鄧凱勛（右）出席，會中批評民進黨對總預算一騙再騙，都只為了操作大罷免，其實各部會首長都承認預算是有增加的，因此國民黨表示不會執政就下台。記者曾吉松／攝影
國民黨中央上午舉行「台灣民意擔心總預算過度膨脹，膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會，包括新北市議員黃心華（左）、桃園市議員凌濤（中）、國民黨副發言人鄧凱勛（右）出席，會中批評民進黨對總預算一騙再騙，都只為了操作大罷免，其實各部會首長都承認預算是有增加的，因此國民黨表示不會執政就下台。記者曾吉松／攝影
國民黨中央上午舉行「台灣民意擔心總預算過度膨脹，膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會，包括新北市議員黃心華、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人鄧凱勛（圖）出席，會中批評民進黨對總預算一騙再騙，都只為了操作大罷免，其實各部會首長都承認預算是有增加的，因此國民黨表示不會執政就下台。記者曾吉松／攝影
國民黨中央上午舉行「台灣民意擔心總預算過度膨脹，膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會，包括新北市議員黃心華、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人鄧凱勛（圖）出席，會中批評民進黨對總預算一騙再騙，都只為了操作大罷免，其實各部會首長都承認預算是有增加的，因此國民黨表示不會執政就下台。記者曾吉松／攝影
國民黨中央上午舉行「台灣民意擔心總預算過度膨脹，膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會，包括新北市議員黃心華、桃園市議員凌濤（圖）、國民黨副發言人鄧凱勛出席，會中批評民進黨對總預算一騙再騙，都只為了操作大罷免，其實各部會首長都承認預算是有增加的，因此國民黨表示不會執政就下台。記者曾吉松／攝影
國民黨中央上午舉行「台灣民意擔心總預算過度膨脹，膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會，包括新北市議員黃心華、桃園市議員凌濤（圖）、國民黨副發言人鄧凱勛出席，會中批評民進黨對總預算一騙再騙，都只為了操作大罷免，其實各部會首長都承認預算是有增加的，因此國民黨表示不會執政就下台。記者曾吉松／攝影
國民黨中央上午舉行「台灣民意擔心總預算過度膨脹，膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會，包括新北市議員黃心華（圖）、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人鄧凱勛出席，會中批評民進黨對總預算一騙再騙，都只為了操作大罷免，其實各部會首長都承認預算是有增加的，因此國民黨表示不會執政就下台。記者曾吉松／攝影
國民黨中央上午舉行「台灣民意擔心總預算過度膨脹，膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會，包括新北市議員黃心華（圖）、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人鄧凱勛出席，會中批評民進黨對總預算一騙再騙，都只為了操作大罷免，其實各部會首長都承認預算是有增加的，因此國民黨表示不會執政就下台。記者曾吉松／攝影

國民黨 罷免

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