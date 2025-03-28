江和樹怒轟被要求簽離職單 黃國昌：解讀太嚴重

民眾黨台中市議員江和樹日前辭去民眾黨台中黨部主委，昨開直播怒轟民眾黨組織部竟要求他簽離職單，若黨中央沒給交代，他將辭去中央委員並「讓蔡壁如的人補上來。」民眾黨秘書長周榆修稍早發聲明致歉，說是表格疏失，未來會在文字上做更精細的修正。民眾黨主席黃國昌也說，解讀太嚴重。

周瑜修今發聲明親自向外界說明，並向江和樹致歉。他指出，中央黨部傳遞給卸任主委的表格是離職、解任一事，在此代表中央黨部跟江和樹及全國各地一棒接一棒、勞苦功高卸任的主委們至上最高的歉意。

周瑜修說，對於表格上的疏失，負責督導的黃成峻已經向中央黨部自行處分，會依照相關規定做後續辦理。對於行政作業上的未盡事宜，未來會在文字上做更精細的修正，從根本做起。他強調，再次肯定所有卸任的主委，在黨遭逢困境時，站在第一線努力，一點一滴聚沙成塔，協助穩定軍心。

黃國昌稍早在立法院議場前受訪時被問及此事，他笑說，「你們解讀太嚴重」，江和樹在台中辛苦、辛勤耕耘，成績有目共睹，但政黨有政黨制度，時間一到，主委任期要交接，是非常正常事情，至於中間溝通誤解，中央黨部有發聲明，他也有告誡中央黨部同仁，未來在進行黨內溝通跟信息傳遞要更謹慎。