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李進勇質疑國民黨公投案要件 吳宗憲嗆：中選會無權干涉
國民黨立院黨團提出反戒嚴、反累死兩公投案，中選會主委李進勇今天質疑，兩公投案是否符合重大政策之創制或複決需要再認定。國民黨立委吳宗憲批評，「中選會沒有權利干涉立法院決議」，李進勇長期極端不中立，把李進勇放在獨立機關下場就是如此。
立法院會今天原定進行行政院長卓榮泰施政總質詢，民進黨立院黨團雖占領主席台，但官員仍到立法院。李進勇面對媒體詢問對國民黨兩項公投案的看法表示，依照公投法15條第2項規定，立法院交付公投僅限於重大政策的創制或複決，這兩個公投案子是否符合要件，還待各方面檢討與認定。
國民黨立委羅智強表示，「公投法」第15條第2項寫得很清楚，立法院針對重大政策創制與複決可以舉行公投，中選會沒有審案的權利，所以李進勇任何意見，都是他個人意見，因為中選會不能審立法院公投案，也不能對立法院公投案表示意見，他意見也不拘束立法院，國民黨仍然會力推公投到底。
吳宗憲則說，依照公投法，中選會沒有權利干涉立法院的決議。李進勇任中選會主委長期極端不中立，放在獨立機關，下場就是如此，請中選會依法行政不要對立法院決議說東說西。
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