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批在國會搞戒嚴 白營提議譴責卓榮泰、柯建銘送紀律委員會

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
「民主被封鎖、國會搞戒嚴！」民眾黨團總召黃國昌稍率黨團立院在議場前擺布條反制民進黨行為。記者張曼蘋／攝影
「民主被封鎖、國會搞戒嚴！」民眾黨團總召黃國昌稍率黨團立院在議場前擺布條反制民進黨行為。記者張曼蘋／攝影

民進黨立院黨團今抗議立法院25日逕付二讀的反廢死、反戒嚴公投無效，發起議場前排班48小時行動，一早進議場貼滿抗議布條。民眾黨團總召黃國昌表示要提二議案，包括要將民進黨團總召柯建銘送紀律委員會；對行政院長卓榮泰提出最嚴厲指責，呼應立法院長韓國瑜的遺憾及譴責。

「民主被封鎖、國會搞戒嚴！」黃國昌稍率黨團立院在議場前擺布條反制民進黨行為，黃表示，全台灣人民見證這個荒謬景象，從上周到這周二，民進黨立委杯葛自己行政院長總質詢，現在到底在玩哪一招？民進黨到底是希望這個國家能正常運作，還是希望不斷製造對立衝突，癱瘓整個國會運作，好讓行政部門可以繼續恣意妄為、逃避國會監督？

黃國昌說，民進黨這種猶如小丑般行徑，已經讓全體國民看不下去，大家非常憤怒，在癱瘓兩個整日院會後，民進黨從昨晚開始繼續封鎖國會，繼續杯葛行政院長接受國會總質詢，民進黨這群薪水小偷，領納稅人給的薪水卻不做事，在國會內封鎖、搞戒嚴，沒有真正要善盡立委職責，甚至沒有要讓自己行政院長上台接受總質詢。

黃國昌質疑，「請教民進黨主席賴清德，民進黨立委在國會內當薪水小偷，在國會內搞戒嚴、用封條把立院封住，這是你授意？讓國會持續空轉？」相信民進黨過去一個多星期在國會的鬧劇，不管是國會內胡鬧、還是在國會殿堂爆走拿拐杖敲桌子，攻擊在野黨立委，已讓非常多台灣人民看不下去，相信民進黨團知道這樣搞下去只是越來越難看，因此今天趕快拋出要求韓國瑜召集協商，「就是幫自己找台階下。」

黃國昌表示，民眾黨團從一開始至今在立院內就是按照議事規則，也尊重韓國瑜議事主持，也不會衝到主席台上攻擊韓國瑜，阻撓議事進行，若韓院長發出協商通知，黨團也會派代表協商。

黃國昌說，盼院會可以趕快順利進行，希望民進黨立委不要繼續封鎖民主搞戒嚴，讓大家能好好履行立委職責，柯建銘在國會內不僅大爆走 用言語及肢體，甚至用拐杖攻擊的不僅是其他政黨立委，也摧毀台灣國會民主跟尊嚴，因此今正式提案要將柯建銘送紀律委員會；其次是行政院長及所屬部會首長上周拒絕返回議場備詢，將對卓榮泰提出最嚴厲指責，呼應韓國瑜的遺憾及譴責，「當國家行政部門恣意妄為，公然背棄憲法職責，國會不能再默不作聲。」

民眾黨團總召黃國昌表示，今要提二議案，包括要將民進黨團總召柯建銘送紀律委員會；對行政院長卓榮泰提出最嚴厲指責，呼應立法院長韓國瑜的遺憾及譴責。記者張曼蘋／攝影
民眾黨團總召黃國昌表示，今要提二議案，包括要將民進黨團總召柯建銘送紀律委員會；對行政院長卓榮泰提出最嚴厲指責，呼應立法院長韓國瑜的遺憾及譴責。記者張曼蘋／攝影

民進黨 韓國瑜 黃國昌

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