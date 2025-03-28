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柯建銘嗆單挑 傅崐萁：我敬老尊賢

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄。記者林俊良／攝影
延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄。記者林俊良／攝影

民進黨立委今早占領主席台，繼續為周二立法院會，晚間恢復開會，將國民黨立院黨團所提之2項公投案逕付二讀表示抗議。國民黨團總召傅崐萁對於如何因應，未明言是否強力排除，表示今日秉持善意，靜候開會，今為總質詢期間，到午夜12時，周五、周二為一次會，都到晚上12時。

民進黨立委一早進入議場，占據主席台，癱瘓議事，議場內貼滿封條。行政院長卓榮泰今率閣員備詢，恐也受影響。

針對如何因應，傅崐萁說，國會議員在立法院，本就應好好開會，有這麼多重大的民生法案需要推動， 包括賴清德總統所推動的國安法，也送到立法院來。行政院長卓榮泰正在執行施政總質詢，立法院該進行的事這麼多，司法院大法官人事案也送進立法院。

傅崐萁表示，執政黨癱瘓司法院、行政院、立法院，民進黨到底要什麼，且國安法現在要進行審議，連國安法的審議也癱瘓了，民進黨把所有人都綁成肉票，到底要做什麼。本來就應該好好在立法院開會，大家遵守議事規則來進行，為什麼把立法院現在弄得像刑場一樣，這麼多的封條，到底這個刑場是要把誰當肉票押赴刑場，難道柯建銘要把卓榮泰押赴刑場嗎？

傅崐萁指出，這是民主的國會，為什麼不能好好的開會？希望柯建銘回頭是岸，「他要找我單挑，我敬老尊賢，他七老八十了，我怎麼可能欺負他嘛？請他不要用粗暴的手段，對付在野黨，希望大家能夠好好的開會。」

傅崐萁強調，今天還是秉持一樣的善意，在這裡靜候何時能夠開會，也希望民進黨不要癱瘓議事，不要占據主席台，有一個潔淨的問政空間，讓大家能好好問政。因為今天是總質詢期間，到午夜12時，不管是周五、周二也好，這是一次會，都到晚上12時。呼籲民進黨，盡快離開主席台，好好開會。

國安法 民進黨 立法院

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