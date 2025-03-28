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國民黨提兩公投 李進勇：是否符合重大政策定義待檢討

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
中選會主委李進勇今天表示，這是第一次立法院依法交付公投，過去沒有案例，有很多法律適用疑義，有待大家平心靜氣地檢討。尤其是，立法院交付公投僅限於重大政策之創制或複決，這兩公投案是否符合重大政策，需大家從各種不同的面向檢討、認定。圖／聯合報系資料照片
中選會主委李進勇今天表示，這是第一次立法院依法交付公投，過去沒有案例，有很多法律適用疑義，有待大家平心靜氣地檢討。尤其是，立法院交付公投僅限於重大政策之創制或複決，這兩公投案是否符合重大政策，需大家從各種不同的面向檢討、認定。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團提出反戒嚴、反累死兩公投案，周二順利逕付二讀。中選會主委李進勇今天表示，這是第一次立法院依法交付公投，過去沒有案例，有很多法律適用疑義，有待大家平心靜氣地檢討。尤其是，立法院交付公投僅限於重大政策之創制或複決，這兩公投案是否符合重大政策，需大家從各種不同面向檢討和認定。

立法院會今天對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢，儘管民進黨立院黨團漏夜排隊占領主席台，行政院長卓榮泰仍率官員到場等待，李進勇進入議場前接受媒體訪問。

針對國民黨團提出的公投案，李進勇表示，這是第一次立法院依公投法15條第二項規定交付公投，過去並沒有案例，所以有很多法律適用的疑義，有待於大家能夠平心靜氣一起來檢討。

李進勇說，公投案要成案的話，它要符合法律規定，中選會希望這第一次的公投能夠完全在合法的情況之進行，但目前碰到一個很大的考驗是，公投法15條第二項規定，立法院交付公投僅限於重大政策的創制或複決，這兩個公投案子是否符合要件，這需要大家集思廣益，從各種不同的面向來檢討、來認定。

媒體詢問，中選會是否要嚴審公投案，抑制藍營士氣，李進勇用台語說，「想太多！」並強調中選會是一個獨立機關，一切依法行政，所以希望大家也都能按照法律規定來進行。

公投 李進勇 立法院

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