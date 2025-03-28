快訊

茂林前鄉長氣絕紅塵峽谷！溯溪時發生意外 倒下來不及救臥河床

北一女師被抹紅檢舉 蔣萬安表態：堅定捍衛言論自由

清明求財記得藏紅包！「4生肖」注意…祖先若託夢會旺財

影／綠委搶占立院議場 行政院長仍然到院準備備詢

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
立法院民進黨團一早搶站議場、主席台阻擋今日院會確認議事錄，行政院長卓榮泰仍依今天排定的總質詢到立法院待命。記者林俊良／攝影
立法院民進黨團一早搶站議場、主席台阻擋今日院會確認議事錄，行政院長卓榮泰仍依今天排定的總質詢到立法院待命。記者林俊良／攝影

立法院民進黨團為了表達反對確認上次會議議事錄的立場，發起在議場前排班48小時，並在今天一早搶站議場、主席台，阻擋今日院會確認議事錄，行政院長卓榮泰仍依今天排定的總質詢到立法院待命。

延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄，國民黨團總召傅崐萁昨放話「全武行是選項之一」。民進黨團總召柯建銘今清晨受訪表示，傅崐萁膽識好就來單挑，他會拿拐杖跟傅崐萁打，民進黨不會坐以待斃，全國人民要把國民黨立委全部罷掉，島嶼一定會再天光。

民進黨立委在議場前排班48小時卡位，昨還一度將一場大門貼上封條，強調為了防止在野立委在昨晚就搶先進入議場。今日一早，民進黨立委把大門上封條撕下來，並在7時議場開門後魚貫進場，並且在議場中張貼標語及掛滿看板，訴求周二的會議違法，表決無效。

延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄，國民黨團總召傅崐萁昨放話，「全武行是選項之一」。民進黨團總召柯建銘今清晨受訪表示，傅崐萁膽識好就來單挑。記者林俊良／攝影
延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄，國民黨團總召傅崐萁昨放話，「全武行是選項之一」。民進黨團總召柯建銘今清晨受訪表示，傅崐萁膽識好就來單挑。記者林俊良／攝影
延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄。記者林俊良／攝影
延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄。記者林俊良／攝影
為了表達反對確認上次會議議事錄的立場，民進黨立委不但在議場前排班48小時卡位，昨還一度將一場大門貼上封條，強調為了防止在野立委在昨晚就搶先進入議場。記者林俊良／攝影
為了表達反對確認上次會議議事錄的立場，民進黨立委不但在議場前排班48小時卡位，昨還一度將一場大門貼上封條，強調為了防止在野立委在昨晚就搶先進入議場。記者林俊良／攝影
今日一早，民進黨立委把大門上封條撕下來，並在7時議場開門後魚貫進場，並且在議場中張貼標語及掛滿看板，訴求周二的會議違法，表決無效。記者林俊良／攝影
今日一早，民進黨立委把大門上封條撕下來，並在7時議場開門後魚貫進場，並且在議場中張貼標語及掛滿看板，訴求周二的會議違法，表決無效。記者林俊良／攝影

傅崐萁 民進黨 立法院

延伸閱讀

嗆議場內「釘孤枝」 柯建銘：韓國瑜你敢不敢

綠委搶占立院議場 柯建銘反嗆傅崐萁：膽識好就來單挑

民進黨守議場明擬大戰！傅崐萁：審慎評估 強力排除是選項

國民黨秀2份花蓮選區民調 約5成在地選民反對罷免傅崐萁

相關新聞

綠委搶占立院議場 柯建銘反嗆傅崐萁：膽識好就來單挑

延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄，國民黨團總召傅崐...

柯建銘嗆單挑 傅崐萁：我敬老尊賢

民進黨立委今早占領主席台，繼續為周二立法院會，晚間恢復開會，將國民黨立院黨團所提之2項公投案逕付二讀表示抗議。國民黨團總...

國民黨提兩公投 李進勇：是否符合重大政策定義待檢討

國民黨立院黨團提出反戒嚴、反累死兩公投案，周二順利逕付二讀。中選會主委李進勇今天表示，這是第一次立法院依法交付公投，過去...

多元入學變多元不確定 「3月瘋私中」成教改不信任投票

每年3月「全台瘋私中」，國小六年級生拚命擠錄取率最低只有5%私中窄門，只為提前取得進入頂尖大學的門票。本該減輕升學壓力的「多元入學」，演變為「多元不確定」，近幾年私中小聯考報名人數屢創新高，正是家長和學生對教改、108課綱投下的不信任票。

影／綠委搶占立院議場 行政院長仍然到院準備備詢

立法院民進黨團為了表達反對確認上次會議議事錄的立場，發起在議場前排班48小時，並在今天一早搶站議場、主席台，阻擋今日院會...

被列台獨幫兇第一人 劉世芳：國台辦很沒禮貌

國台辦昨天在官網上推出「台獨舉報專欄」，並公開遭舉報的11人名單，內政部部長劉世芳名列第一位，職稱為「台灣地區內部事務主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。