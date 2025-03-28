影／綠委搶占立院議場 行政院長仍然到院準備備詢
立法院民進黨團為了表達反對確認上次會議議事錄的立場，發起在議場前排班48小時，並在今天一早搶站議場、主席台，阻擋今日院會確認議事錄，行政院長卓榮泰仍依今天排定的總質詢到立法院待命。
延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄，國民黨團總召傅崐萁昨放話「全武行是選項之一」。民進黨團總召柯建銘今清晨受訪表示，傅崐萁膽識好就來單挑，他會拿拐杖跟傅崐萁打，民進黨不會坐以待斃，全國人民要把國民黨立委全部罷掉，島嶼一定會再天光。
民進黨立委在議場前排班48小時卡位，昨還一度將一場大門貼上封條，強調為了防止在野立委在昨晚就搶先進入議場。今日一早，民進黨立委把大門上封條撕下來，並在7時議場開門後魚貫進場，並且在議場中張貼標語及掛滿看板，訴求周二的會議違法，表決無效。
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