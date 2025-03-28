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被列台獨幫兇第一人 劉世芳：國台辦很沒禮貌

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

國台辦昨天在官網上推出「台獨舉報專欄」，並公開遭舉報的11人名單，內政部部長劉世芳名列第一位，職稱為「台灣地區內部事務主管部門負責人」。劉世芳今天在立法院表示，國台辦的朋友對台灣官員很沒禮貌，她的正式頭銜是中華民國內政部長。

立法院今天表定繼續進行行政院長卓榮泰施政總質詢，劉世芳會前受訪表示，她看到行政、立法、司法三個部門都有人被國台辦列入名單，表示他們間接承認台灣有行政、立法、司法，這不是國家主權象徵嗎？對於國台辦公告，她自己只有一句話，就是很沒有禮貌。

對於日前已離開台灣的網紅「亞亞」，擬用探視名義再來台，劉世芳表示，不對個案做任何評估，這是移民署責任，未來如果有申請，就按照出入境管理辦法處理，內政部該出去的處分都已經做完，就按照規定來走，尊重移民署應有的權力。

劉世芳 國台辦 移民署

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