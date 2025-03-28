快訊

茂林前鄉長氣絕紅塵峽谷！溯溪時發生意外 倒下來不及救臥河床

北一女師被抹紅檢舉 蔣萬安表態：堅定捍衛言論自由

清明求財記得藏紅包！「4生肖」注意…祖先若託夢會旺財

綠委再癱議事 卓榮泰：柯建銘要去找韓國瑜 盼溝通順利

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰今早在立院前受訪。記者張曼蘋／攝影
行政院長卓榮泰今早在立院前受訪。記者張曼蘋／攝影

民進黨立院黨團今持續抗議立法院25日逕付二讀的反廢死、反戒嚴公投無效，發起議場前排班48小時行動，今一早進議場貼滿抗議布條。行政院長卓榮泰表示，今天還是依照立法院定的時間，準時到立法院履行責任跟義務，據他了解，黨團總召柯建銘要去跟韓院長做溝通了，希望溝通順利。

卓榮泰今上午依照既定行程規畫赴立法院準備施政報告及備詢。稍早卓抵達議場，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤等黨團幹部及立委，也到卓的下車處等待，並拍手喊「加油」。

卓榮泰表示，今天還是依照立法院所定的時間，準時到立法院履行責任跟義務；至於院內議程如何進行，他表示，可能要問柯總召，他比較了解，他已經要去跟韓院長做一些溝通了，希望溝通順利。

卓榮泰 溝通 立法院

延伸閱讀

嗆議場內「釘孤枝」 柯建銘：韓國瑜你敢不敢

綠委再癱議事 羅智強：卓揆遭51錦衣衛霸凌 來求考慮助排除

綠委搶占立院議場 柯建銘反嗆傅崐萁：膽識好就來單挑

徹夜守議場！眾綠委鞠躬盼挺大罷免 柯建銘：怕藍白又突襲開會

相關新聞

綠委搶占立院議場 柯建銘反嗆傅崐萁：膽識好就來單挑

延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄，國民黨團總召傅崐...

院版財劃法草案三大空白 挑動「雙北矛盾」有心要修法？

立法院2024年底三讀完成財劃法修法，財政部今年3月6日邀請地方政府研商政院版財劃法修正，賴清德總統3月21日公布「財政收支劃分法」修正條文。賴總統公布財劃法後，行政院版的財劃法是否還要再繼續推動，還是過場為大罷免案添柴火及日後的釋憲案舖陳？藍營日前取得財政部的初步修法版本，從關鍵指標都是空白研判，行政院只有算計，不是真心要修法。

柯建銘嗆單挑 傅崐萁：我敬老尊賢

民進黨立委今早占領主席台，繼續為周二立法院會，晚間恢復開會，將國民黨立院黨團所提之2項公投案逕付二讀表示抗議。國民黨團總...

國民黨提兩公投 李進勇：是否符合重大政策定義待檢討

國民黨立院黨團提出反戒嚴、反累死兩公投案，周二順利逕付二讀。中選會主委李進勇今天表示，這是第一次立法院依法交付公投，過去...

多元入學變多元不確定 「3月瘋私中」成教改不信任投票

每年3月「全台瘋私中」，國小六年級生拚命擠錄取率最低只有5%私中窄門，只為提前取得進入頂尖大學的門票。本該減輕升學壓力的「多元入學」，演變為「多元不確定」，近幾年私中小聯考報名人數屢創新高，正是家長和學生對教改、108課綱投下的不信任票。

影／綠委搶占立院議場 行政院長仍然到院準備備詢

立法院民進黨團為了表達反對確認上次會議議事錄的立場，發起在議場前排班48小時，並在今天一早搶站議場、主席台，阻擋今日院會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。