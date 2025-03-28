綠委再癱議事 卓榮泰：柯建銘要去找韓國瑜 盼溝通順利
民進黨立院黨團今持續抗議立法院25日逕付二讀的反廢死、反戒嚴公投無效，發起議場前排班48小時行動，今一早進議場貼滿抗議布條。行政院長卓榮泰表示，今天還是依照立法院定的時間，準時到立法院履行責任跟義務，據他了解，黨團總召柯建銘要去跟韓院長做溝通了，希望溝通順利。
卓榮泰今上午依照既定行程規畫赴立法院準備施政報告及備詢。稍早卓抵達議場，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤等黨團幹部及立委，也到卓的下車處等待，並拍手喊「加油」。
卓榮泰表示，今天還是依照立法院所定的時間，準時到立法院履行責任跟義務；至於院內議程如何進行，他表示，可能要問柯總召，他比較了解，他已經要去跟韓院長做一些溝通了，希望溝通順利。
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