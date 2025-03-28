嗆議場內「釘孤枝」 柯建銘：韓國瑜你敢不敢

民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，要找立法院長韓國瑜在議場內「釘孤枝（單挑）」，雖然他腳受傷，但還是要和韓國瑜「釘孤枝」，搭起立法院舞台，「韓國瑜你敢不敢」。

為了表達反對確認上次會議議事錄的立場，民進黨立委從前天起在議場前排班48小時卡位，昨還一度將一場大門貼上封條，為了防止在野立委在昨晚就搶先進入議場。今天上午7時，民進黨立委即占領主席台。

柯建銘表示，今天民進黨自解封條，並且已經遞案，要將韓國瑜和藍白所有立委都移送紀律委員會，立法院25日召開的就是違法違憲會議，今天不可能確定議事錄，若連這樣開會都能，立法院職權行使法在哪裡、國會五法在哪裡？

柯建銘指出，強力武力排除是國民黨立院黨團總召傅崐萁的形象，致表歡迎。他也要向傅崐萁、韓國瑜、民眾黨立院黨團總召黃國昌喊話，要找韓國瑜在議場內「釘孤枝」，若韓國瑜不敢，派傅崐萁、黃國昌也可以，就在眾目睽睽、全國直播底下，用他受傷的腳和韓國瑜「釘孤枝」，有種就來。