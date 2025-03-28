綠委再癱議事 羅智強：卓揆遭51錦衣衛霸凌 來求考慮助排除

民進黨立委今日一早進入議場，占領主席台，預備繼續為周二立法院會，晚間恢復開會，將國民黨立院黨團所提之2項公投案逕付二讀表示抗議。國民黨團首席副書記長羅智強面對是否強力排除，表示民進黨是圍毆行政院長卓榮泰，如果等等卓榮泰致電請求排除，可考慮全武行上陣。

針對今早綠委占領主席台，癱瘓議事，國民黨如何因應，羅智強說，肯定民進黨兩件事，民進黨終於學會排隊，排了兩天兩夜，也要肯定民進黨，不去霸凌在野黨，跑去霸凌卓榮泰跟總質詢。賴清德總統，「賴清德皇上」養了51個錦衣衛，拿著打狗棒，圍毆卓榮泰這位「賴皇上」的寵臣，圍毆兩天，圍毆覺得不夠盡興，昨天說今早要求國民黨下跪投降，在野黨不下跪投降，要繼續圍毆卓榮泰，「我也真不知道國民黨該怎麼辦，國民黨要阻止你圍毆卓榮泰，我不知道啊，民進黨教教我啊。」

羅智強表示，民進黨圍毆卓榮泰已經兩天了，還要圍毆第三天，在野黨怎麼辦？為卓榮泰感到心疼，除了心疼外，沒別的辦法，就繼續圍毆啊。執政黨立委癱瘓執政黨行政院長總質詢，也是創紀錄。癱瘓卓榮泰總質詢，讓立院枯坐兩天還不夠，今天要繼續讓所有行政官員再枯坐一整天嗎？如果拿此要脅在野黨，在野黨不投降，就要繼續圍毆卓榮泰？請問民進黨瘋了？還是民進黨立院黨團總召柯建銘瘋了？怎麼會卓榮泰當肉票，威脅在野黨，民進黨所有委員陪著瘋，所有行政官員陪著瘋嗎？

羅智強酸民進黨，要癱瘓也無能為力，因為癱瘓的是卓榮泰，如果等等卓榮泰打給他求他，幫卓榮泰把51錦衣衛趕走，可以考慮，要不要全武行上陣，幫忙卓榮泰清除踐踏卓榮泰總質詢的錦衣衛打手。

至於今日是否確認周二院會議事錄，羅智強說，按照議事程序，該怎麼辦就怎麼辦，民進黨愛怎麼癱瘓，這是卓榮泰要操心的事情。要不然卓榮泰打電話跟國民黨商量，把踐踏國會的民進黨立委掃出去。