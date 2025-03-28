快訊

常發「成為台灣首富」勵志文 台中網紅「夢戈」殺人未遂連夜遭聲押

要價7200美金的賓士 F1 包廂值得嗎？極致奢華的AMG Silver Arrow Lounge體驗！

誰害你瘋狂購物？美式資本主義的消費心理學

綠委再癱議事 羅智強：卓揆遭51錦衣衛霸凌 來求考慮助排除

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄。圖／讀者提供
延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄。圖／讀者提供

民進黨立委今日一早進入議場，占領主席台，預備繼續為周二立法院會，晚間恢復開會，將國民黨立院黨團所提之2項公投案逕付二讀表示抗議。國民黨團首席副書記長羅智強面對是否強力排除，表示民進黨是圍毆行政院長卓榮泰，如果等等卓榮泰致電請求排除，可考慮全武行上陣。

針對今早綠委占領主席台，癱瘓議事，國民黨如何因應，羅智強說，肯定民進黨兩件事，民進黨終於學會排隊，排了兩天兩夜，也要肯定民進黨，不去霸凌在野黨，跑去霸凌卓榮泰跟總質詢。賴清德總統，「賴清德皇上」養了51個錦衣衛，拿著打狗棒，圍毆卓榮泰這位「賴皇上」的寵臣，圍毆兩天，圍毆覺得不夠盡興，昨天說今早要求國民黨下跪投降，在野黨不下跪投降，要繼續圍毆卓榮泰，「我也真不知道國民黨該怎麼辦，國民黨要阻止你圍毆卓榮泰，我不知道啊，民進黨教教我啊。」

羅智強表示，民進黨圍毆卓榮泰已經兩天了，還要圍毆第三天，在野黨怎麼辦？為卓榮泰感到心疼，除了心疼外，沒別的辦法，就繼續圍毆啊。執政黨立委癱瘓執政黨行政院長總質詢，也是創紀錄。癱瘓卓榮泰總質詢，讓立院枯坐兩天還不夠，今天要繼續讓所有行政官員再枯坐一整天嗎？如果拿此要脅在野黨，在野黨不投降，就要繼續圍毆卓榮泰？請問民進黨瘋了？還是民進黨立院黨團總召柯建銘瘋了？怎麼會卓榮泰當肉票，威脅在野黨，民進黨所有委員陪著瘋，所有行政官員陪著瘋嗎？

羅智強酸民進黨，要癱瘓也無能為力，因為癱瘓的是卓榮泰，如果等等卓榮泰打給他求他，幫卓榮泰把51錦衣衛趕走，可以考慮，要不要全武行上陣，幫忙卓榮泰清除踐踏卓榮泰總質詢的錦衣衛打手。

至於今日是否確認周二院會議事錄，羅智強說，按照議事程序，該怎麼辦就怎麼辦，民進黨愛怎麼癱瘓，這是卓榮泰要操心的事情。要不然卓榮泰打電話跟國民黨商量，把踐踏國會的民進黨立委掃出去。

卓榮泰 國民黨 民進黨

延伸閱讀

政院拍板5年489億打造健康台灣 4範疇強化醫療發展力

【即時短評】抗中保台無限上綱 刑法第100條也能復辟

擋下竹聯幫在立院餐敘 卓榮泰肯定警政署重申嚴查嚴辦

教育部將管制陸生修讀關鍵技術 卓榮泰要各部會確實提報

相關新聞

綠委搶占立院議場 柯建銘反嗆傅崐萁：膽識好就來單挑

延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄，國民黨團總召傅崐...

綠委再癱議事 羅智強：卓揆遭51錦衣衛霸凌 來求考慮助排除

民進黨立委今日一早進入議場，占領主席台，預備繼續為周二立法院會，晚間恢復開會，將國民黨立院黨團所提之2項公投案逕付二讀表...

頂多活3個月？ 陳文茜駁謠言：別人的統計存活率與我無關、我還活著

資深媒體人陳文茜對抗病魔，常在臉書更新治療情況，昨天卻傳出她「頂多活3個月」。對此，陳文茜昨晚在臉書澄清，感謝所有的關懷...

柯文哲血尿疑腎損傷 聲請具保停押

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，柯羈押禁見，押期到四月一日止，柯日前出庭辯護人表示柯半夜血尿，唯...

綠黨團封鎖議場 藍稱強力排除是選項

立法院會廿五日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團認為當天會議違法，昨晚開始在議場前排班，也發出朝野協商要求立法院長...

怕被統戰而擴大管制…學者憂 兩岸學術交流更限縮

教育部將召開管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術研商會議，有學者認為，若為了防範陸生盜取台灣的技術強項，限縮特定科系情有可原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。