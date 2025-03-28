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綠委搶占立院議場 柯建銘反嗆傅崐萁：膽識好就來單挑

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄。圖／讀者提供
延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄。圖／讀者提供

延續立法院25日立法院會是否會議無效的爭議，民進黨團也發起在議場前排班48小時，阻擋今日院會確認議事錄，國民黨團總召傅崐萁昨放話，「全武行是選項之一」。民進黨團總召柯建銘今清晨受訪表示，傅崐萁膽識好就來單挑，他會拿拐杖跟傅崐萁打，民進黨不會坐以待斃，全國人民要把國民黨立委全部罷掉，島嶼一定會再天光。

為了表達反對確認上次會議議事錄的立場，民進黨立委不但在議場前排班48小時卡位，昨還一度將一場大門貼上封條，強調為了防止在野立委在昨晚就搶先進入議場。

今日一早，民進黨立委把大門上封條撕下來，並在7時議場開門後魚貫進場，並且在議場中張貼標語及掛滿看板，訴求周二的會議違法，表決無效。

柯建銘表示，會用封條封大門，是怕在野黨像上次一樣半夜偷開會，這樣的會議無效，今天依照職權進去開會，所以民進黨團才自己拆封條。

柯建銘也反嗆聲稱不排除要用最強的暴力對付民進黨的傅崐萁，「你若膽識好就來單挑，我拿拐杖跟你打，我放雙手讓你」。

柯建銘說，敢動民進黨立委一根汗毛，傅崐萁要想清楚，民進黨立委是代表台灣人民，全國人民要把國民黨立委全部罷掉。柯建銘也向立法院長韓國瑜喊話，民進黨立委要進去開會，韓國瑜身為立法院長，好膽就趕快過來，等待國民黨說的強大武力，民進黨不會坐以待斃。

傅崐萁 柯建銘 民進黨

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