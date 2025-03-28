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頂多活3個月？ 陳文茜駁謠言：別人的統計存活率與我無關

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頂多活3個月？ 陳文茜駁謠言：別人的統計存活率與我無關、我還活著

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
資深媒體人陳文茜對抗病魔，澄清「頂多活3個月」謠言，她說，「別人的統計存活率與我無關，我還活著」。本報資料照片
資深媒體人陳文茜對抗病魔，澄清「頂多活3個月」謠言，她說，「別人的統計存活率與我無關，我還活著」。本報資料照片

資深媒體人陳文茜對抗病魔，常在臉書更新治療情況，昨天卻傳出她「頂多活3個月」。對此，陳文茜昨晚在臉書澄清，感謝所有的關懷，她發文主要希望生病的人多關注別人，不要一直看著自己的疾病。痛，指的是身體；苦，是自己的心靈狀態。「不好意思，我不稱自己是癌末病人，別人的統計存活率與我無關，我還活著」。

陳文茜表示，她的身體1個月前的確一度被認為可能免疫療法失敗，切片結果，新生癌細胞65%成為發炎組織，35%為癌細胞；長大的肝癌腫瘤核心部分已被打死，少於1%存在癌細胞，變成硬塊，外圍新組織還存在癌細胞；這是好消息。另一個更好的消息是送到美國的血液檢查已經沒有癌細胞。她3月25日生日的文章中寫了這個訊息，感謝所有人給予她的恩典。

陳文茜表示，目前她的所有問題包括舊殘存癌腫瘤尚存在，將再檢查是否還有新腫瘤，以及免疫療法及光子刀打腦癌使腦膜腫大發炎的後遺症。所以還出不了院。「感謝媒體的關注，但經常把我寫的死來死去，害我活得很不好意思」。

她打趣，只好訂3月27日為Sisy復活節。若驚擾任何人，抱歉了。

癌細胞 腫瘤 陳文茜

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