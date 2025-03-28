13國代表觀摩防衛演練 林飛帆：國際社會無比關注台灣安全

總統府全社會防衛韌性委員會27日在台南首度實地演練，這次演練有包括美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言等十三國代表在現場觀摩。國安會副秘書長林飛帆表示，這麼多外國代表團出席，是少見的大規模，代表國際社會無比關注台灣安全，也關注台灣有無足夠的自我準備，面對複合式災害。

全社會防衛韌性委員會舉行首次實地演練後，也進行第三次會議。會後，媒體提問，參與的駐台使節團有何看法或建議，林飛帆說，賴清德總統推動全社會防衛韌概念、成立全社會防衛韌性委員會，各國駐台使節一直以來都相當關注，國安會為了這個工昨，也都有持續跟駐台使節保持溝通。

林飛帆也在臉書表示，不論是面對天災、地變，還是威權擴張威脅，社會有夠多對危機的認識，越有充分的心理乃至實體的準備，就會越安全。當危機來臨時，就有機會更好的應對，以保護自己和家人，協助身旁的親友及社會，乃至強化整個國家的反應能力。

他表示，平時就必須為各種極端狀況做好準備。這就是「全社會韌性」的意思。

林飛帆說，做這些演練，民眾會不會恐慌？答案是「越準備就越不會慌張，而越準備、越演練就越安全」。如同所有事情，每個人面對未知，感到不安很正常。但如果因為不安，而放棄練習，或選擇避而不談，那當真正面對危機時，很可能會不知所措。

林飛帆指出，台灣不是唯一一個正在強化全社會韌性的國家。就在26日歐盟也發布新的「歐盟整備聯盟戰略」其實不只強調全政府整備的策略，也強調全社會都必須納入整備行列，並且規畫「歐盟整備日」（EU Preparedness Day)將要強化歐盟各國間面對危機的即時協調與協作能力。

林飛帆表示，當世界各國都在努力強化自身安全的同時，削弱台灣的準備、或是意圖醜化各種整備工作，絕對是錯誤的。