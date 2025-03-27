被控想洩戰時糧站地圖 翁曉玲：蔡英文公開視察也是？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲被指藉質詢時，索求「戰時糧食配送站地圖」。翁今晚批，民進黨立委王定宇、邱議瑩、賴瑞隆程度差，又不用功，要指責別人前，總該先把別人的質詢看清楚、聽明白。前總統蔡英文曾視察公糧倉庫，那蔡英文無疑是洩漏國家機密。圖／取自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲被指藉質詢時，索求「戰時糧食配送站地圖」。翁今晚批，民進黨立委王定宇、邱議瑩、賴瑞隆程度差，又不用功，要指責別人前，總該先把別人的質詢看清楚、聽明白。前總統蔡英文曾視察公糧倉庫，那蔡英文無疑是洩漏國家機密。圖／取自翁曉玲臉書

國民黨立委翁曉玲被指藉質詢時，索求「戰時糧食配送站地圖」。翁今晚批，民進黨立委王定宇、邱議瑩、 賴瑞隆程度差，又不用功，要指責別人前，總該先把別人的質詢看清楚、聽明白。前總統蔡英文曾視察公糧倉庫，那蔡英文無疑是洩漏國家機密。

翁曉玲說，質詢內容從頭到尾就是在問農業部有關「稻米安全備存量」和「民生必需品短缺時間配售站」的問題，何來索求「戰時糧食配送站地圖」？ 她的專業是不會無中生有一個現行法上不存在的名詞。

翁曉玲表示，至於有心人士想刻意扭曲這件事， 自創新名詞， 並且故意帶風向將「公糧倉庫」、 民生必需品「供應站」和「配售站」等資訊，硬說成是不可洩漏的國家機密， 實在可惡。

翁曉玲指出，她的前篇貼文已經清楚指出，各縣市政府公告發送的「全民國防手冊」中都列有民生必需品配售站的地址資訊。至於公糧倉庫，從新聞報導中不難看到公糧倉庫的照片或影像，政府相關單位也有辦理糧食動員演習， 在Google 地圖上同樣可找到公糧倉庫的地址， 一般人根本不會認為公糧倉庫屬於機密。

翁曉玲提到，台南市政府發新聞稿前也不去做點功課，竟然無知的說：「公糧為國內重要關鍵基礎設施，屬於機密性資料，基於國家安全及資源管理的考量，不對外公開。」前總統蔡英文在109年4月去新港鄉農會公糧倉庫視察 「公糧準備情形」，還拍了約3分鐘影片，介紹公糧倉庫。照台南市政府說法，蔡英文無疑是洩漏國家機密。

翁曉玲表示，同樣一件事， 民進黨說就行，別人說就是洩密。民進黨不檢討自己無能，總想抹黑霸凌別人。她不過是隨便出個質詢題，就讓民進黨政府招架不住了，而且還氣急敗壞的攻擊她，這好比學生考試不及格，不自己檢討讀書不用功，竟怪老師出題難。

翁曉玲總結，「公糧倉庫」、 民生必需品「供應站」和「配售站」等資訊，就是人人都可以去查詢了解的公開資訊，民進黨犯不著為了打擊我，顛倒是非，混淆視聽。

公糧 翁曉玲 蔡英文

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